Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum: Açlık sınırının altında bir rakam

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Siz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapıyorsanız ona paralel daha fazla prim ödeyenlerin de aylıklarını ona göre artırmanız lazım. 7 bin 500 lira düşük tabii açlık sınırının altında bir rakam. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Bu az bir para." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Halk Tv canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli maaşlarının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacak olmasıyla ilgili konuştu.

"BU AZ BİR PARA"

7 bin 500 liranın hala açlık sınırının altında bir rakam olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Siz en düşük emekli aylığını 7500 lira yapıyorsanız ona paralel daha fazla prim ödeyenlerin de aylıklarını ona göre artırmanız lazım. Yani 100 lira yatırana diyelim ki yüzde 70 zam yapıyorsanız, 500 lira yatırana da 500 lira üzerinden yüzde 70 zam yapmanız lazım. Adalet bunu gerektiriyor. Prim ödeme gün sayısı olarak daha düşük prim yatıran daha düşük aylık alır. 7500 lira düşük tabii açlık sınırının altında bir rakam. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Bu az bir para.

"5-6 BİN LİRA DUL VE YETİMLERE VERİLMESİ LAZIM"

Asıl kamuoyunun göz ardı ettiği, unutulan dul ve yetimler. Dul ve yetimler için ne kadar artırdılar? Dul ve yetim aylığı şu şekilde oluyor. Emekli vefat ediyor. Emekli aylığı 3 kişi arasında bölüşüyor. Aylık 300, 500, 800 lira alan var. Bunlarla bir insanın geçinme şansı yok. Onları ne kadar artırdılar? O rakamları da gizliyorlar. Onları da açıklamaları lazım. Onlara da hiç değilse 5-6 bin lira dul ve yetimlere verilmesi lazım."

NE OLMUŞTU?

En düşük emekli maaşına zam yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

YÜZDE 36'DAN FAZLA ZAM

Düzenleme sonrası 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkacak. Böylece emekli aylıklarına yüzde 36,4 oranında zam yapılmış olacak.