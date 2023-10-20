Emekli İşçilerden Kıdem Tazminatı Eylemi

Antalya Döşemealtı ilçesinde belediyeden emekli olan bir grup işçi, kıdem tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Emekliler, alacaklarını tahsil etmek için icra yoluyla harekete geçeceklerini belirtti.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde belediyeden emekli olan bir grup emekli işçi, aylardır kıdem tazminatları, hak edişlerinin ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye Kent Meydanı'nda pankart açan emekliler, 20 yıllık emeklerinin karşılığını istediklerini belirterek, Paralar ödenmezse icra yoluyla tahsil etme yoluna gideceğiz dedi.

Döşemealtı Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekliliği hakeden bir grup çalışan, emekliye ayrıldıktan sonra kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle pankartlı eylem yaptı. Dördü kadrolu 13'ü belediye bağlı şirketten emekli 17 işçi belediye yönetiminden alacakları ikramiyeyi istiyor. Belediyenin bulunduğu Kent Meydanı'na ellerinde Paramız pul oldu emeğimizi verin, İşçinin sesi adaletin kendisi, İşçi burada hakkımız nerede yazılı pankartlarla gelen 13 işçi, emekli ikramiyelerinin ödenmesini istiyor.

'ÖDEME YAPMAMAK İÇİN DİRENİYORLAR'

Grup adına açıklama yapan Mehmet Ali Dolaşık, emekli olmalı üzerinden aylar geçmesine rağmen alacaklarının ödenmediğini, kendilerinin, 'Bugün, yarın' diye geçiştirildiğini iddia etti. Dolaşık, Adeta bizim hak ettiğimiz tazminatların ödenmemesi için direniyorlar. Her geçen gün paranın değeri düşüyor ve bize ödenecek paralar değer kaybediyor alım gücümüz düşüyor. Belediyede geç ödeme nedeniyle faiz yükü altına giriyor diye konuştu. Belediyenin 29 Ekim kutlamalarında düzenleyeceği konsere de üstü kapalı göndermede bulunan Dolaşık, Belediyenin kasası mı boştur Para var da ödenmek mi istenmiyor Yoksa emekçi cezalandırılmak mı isteniyor Önümüzdeki haftalarda bu alanda konser verilecek. Biz belediye çalışanları yıllarca buraya hizmet verdik fakat emeğimiz karşılığın alamadık. Belediye bizden esirgediği parayı sanatçıya mı verecek Kimsenin parasında gözümüz yok biz hakkımız olan parayı istiyoruz diye konuştu.

'SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

Emeklilerden Mehmet Bingin ise 20 yıllık iş hayatlarında kendilerinin hayalleri olduğunu söyleyerek, Biz 20 sene çalışırken hayal kuruyorduk. Emekli olunca alacağımız parayla hayallerimiz vardı. Hayallerimiz yıkıldı dedi. Eyleme katılan emeklilerden Kadir Balçak da, Ben emek verdiğim bir yerle mahkemelik olmamak için elimden gelen çabayı gösterdim. Ancak bize verilen sözler tutulmadı. Benim 350 bin lira civarında alacağım kaldı. Paralarımız verildiği zaman davayı geri çekeriz. Ama en kısa zamanda paralarımız bütün olarak ödenirse diye konuştu.

PARA ÖDENMEZSE İCRAYA GİDECEKLER

Emeklilerin Avukatı Yavuzhan Biçer de hukuki yollardan emekçilerin hakkını aradıklarını söyleyerek, Emekçilerin haklarını aramak için hukuki yollardan yolumuza devam edeceğiz. Belediye ile son olarak tekrar görüşeceğiz. Eğer yine ödenmezse icra yoluyla belediyeye geleceğiz diye konuştu. Belediyeden 400 bin lira 50 bin lira arasında değişen miktarlarda alacakları olduğunu söyleyen emekliler basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.(DHA)