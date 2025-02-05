Emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar netleşiyor

Emekli ikramiyeleri konusunda detaylar netleşmeye başladı. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların ikramiyelere zam beklentisi artarken, ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak konusu. Uzman görüşlerine göre bayram ikramiyelerine zam yapılma ihtimali oldukça yüksek.

İKRAMİYELERDE ZAM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Emeklilerin ve emekli olmayı bekleyen vatandaşların merakla beklediği ikramiyeye ilişkin çalışmalar son hız sürüyor. İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkarılmıştı. 2025 yılının birinci altı aylık dönemi için emekliler yüzde 15,75 oranında zam aldılar. Eğer bayram ikramiyelerine de aynı oranda bir zam yapılırsa, ikramiyeler 3.472 TL'ye yükselecek.

Bayram ikramiyeleri, ilk verildiği 2018 yılında, en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına tekabül ediyordu. Maaşlara yapılan zamlarla birlikte ikramiyenin maaşa oranında gerileme yaşandı. Mevcut durumda, ek bir yasal düzenleme olmazsa emekliler yine 3.000 TL oranında ikramiye alacaklar. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin artırılması için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

EMEKLİLERE GIDA DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Emekliler arasında, özellikle gıda harcamalarıyla ilgili yeni destek düzenlemeleri beklentisi hakim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bu konuda bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirttiği biliniyor.