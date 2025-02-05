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Emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar netleşiyor

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En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesinin ardından, emekliler gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Yılın ilk bayramına kısa süre kala, kulislerde ikramiyelere zam yapılabileceği konuşuluyor.

Emekli ikramiyeleri konusunda detaylar netleşmeye başladı. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların ikramiyelere zam beklentisi artarken, ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak konusu. Uzman görüşlerine göre bayram ikramiyelerine zam yapılma ihtimali oldukça yüksek.

İKRAMİYELERDE ZAM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Emeklilerin ve emekli olmayı bekleyen vatandaşların merakla beklediği ikramiyeye ilişkin çalışmalar son hız sürüyor. İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkarılmıştı. 2025 yılının birinci altı aylık dönemi için emekliler yüzde 15,75 oranında zam aldılar. Eğer bayram ikramiyelerine de aynı oranda bir zam yapılırsa, ikramiyeler 3.472 TL'ye yükselecek.

Bayram ikramiyeleri, ilk verildiği 2018 yılında, en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına tekabül ediyordu. Maaşlara yapılan zamlarla birlikte ikramiyenin maaşa oranında gerileme yaşandı. Mevcut durumda, ek bir yasal düzenleme olmazsa emekliler yine 3.000 TL oranında ikramiye alacaklar. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin artırılması için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

EMEKLİLERE GIDA DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Emekliler arasında, özellikle gıda harcamalarıyla ilgili yeni destek düzenlemeleri beklentisi hakim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bu konuda bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirttiği biliniyor.

Emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar netleşiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

CHP nin emekliler için yaptığı en iyi şey bayram ikramiyesi lafıdır. Yoksa kimsenin aklında öyle bir sey yoktu. Yapacağız, edeceğiz, vereceğiz derken, bayram harçlığı alır olduk. Biraz fikir uretseniz belki daha çok maaş alırdık. Ama Bakan abey Size gelince kim bilir neler konuştunuz da sesiniz solugunuz kesildi! Garip bir durum. Ne yapalım. Şükür hepimizin mayasında var.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Haberciler haberciler, haberciler emekliler yılı ilan edilen geçen yılda, 8bin tl. lik seyyanen zamlarını bile vermeyen bu hükümet varken emeklileri boşu boşuna ümitlendirmeyin.

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

emekli işci fakir yoksul ekonomi ortada neyi eleştiriyorsunuz

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