Bakan Işıkhan, emeklilikte maaş farkı tartışmalarına son noktayı koydu

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekli emeklilikteki maaş farkını konuşuyor. 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olacakların maaşları arasında yüzde 30'luk fark gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu. Emekliler arasındaki maaş farkına değindi.

"EMEKLİLİKTE DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamadıklarını belirten Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: Kamuoyunda bize gelen sorular arasında EKK'da biz bunu tartıştık, bazı dönemlerde enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemi ile çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Biz tek başımıza müdahale edemeyiz. Diğer bakanlıklarımızın bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor bu tür durumlarla daha önce karşılaştık.

"RİCAMIZ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELERİ YÖNÜNDE"

SGK ve Bakanlık olarak bizim çalışanlarımızın daha çok üretimine, çalışmasına ihtiyacımız var. Emeklilik bir haktır. Belli bir çalışma süresini doldurduktan sonra hepimiz emekli olacak. Vatandaşlardan ricam şudur ki sağlıklı iken çalışmaya, üretmeye ülkemizin ekonomik anlamda büyümesini sağlamak amacıyla daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa emekli aylıklarının yüksek olacağını öngörüyoruz. Tabi biz vatandaşlarımızın tercihine müdahale edecek bir noktada değiliz. Her bir vatandaşımız e-Devlet'ten bunu rahatlıkla görebilir. Dilekçesini verip emekli aylığı hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Vatandaşlarımız aslında çalışabilirler, nitelikli personelin iş gücü kaybı da ortaya çıkacaktır. Piyasa o kadar dinamik ki iş gücü açığının olay ve kısa sürede kapatılacağını öngörebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bile nasıl özveri ile çalışıyor.

BAKAN IŞIKHAN, EMEKLİLİĞİ ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRDI

Almanya'da insanlar 40 yıl prim ödüyorlar, 20 yıl emekli aylığı alıyorlar, bizde tam tersi, 20 yıl prim ödüyorlar 40 yıl emekli aylığı alıyorlar. Ne kadar çok prim ödersek ve prime esas kazancımızı yüksek gösterirsek emekli aylığımız da yüksek olacak.

"80 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALAN VAR"

Kısa sürede emekli olmayı tercih edersek tabi ki emekli aylığımız düşük olacaktır. En düşük emekli aylığını biz 12.500 TL'ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük bir kısmı 12.500 TL alıyor, hayır yanlış 50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu."