Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

2026 Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesinin yüzde 25 artışla 5.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile tutarın 5.500 ya da 6.000 TL'ye yükselmesi ihtimali gündemde...

  • 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi için ekonomi yönetimi yüzde 25 artış formülü esas alınırsa 4.000 TL olan mevcut tutar 5.000 TL'ye çıkacak.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece müdahil olması halinde ikramiye tutarının 5.500 TL veya düşük ihtimalle 6.000 TL olabileceği değerlendiriliyor.
  • Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başladı ve 2025 yılında 4.000 TL'ye yükseldi.

Ramazan ayının devam ettiği günlerde yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi, 2026 yılı Ramazan Bayramı öncesi ödenecek ikramiye tutarına odaklandı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı rakama ilişkin değerlendirmelerde bulunarak olası senaryoları paylaştı.

RAMAZAN BAYRAMI 20 MART'TA BAŞLIYOR

2026 yılı Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emekliler, ikramiye tutarının ne zaman ve hangi seviyede açıklanacağını merak ediyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde rakamı netleştirmesi bekleniyor.

"SÜRPRİZ OLMAYAN" ARTIŞ VURGUSU

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut ekonomik koşullar ve bütçe dengeleri doğrultusunda artış oranının yüzde 25 civarında şekillenebileceğini ifade etti. Karakaş, son aşamada siyasi bir müdahale gerçekleşmezse emeklilerin sürpriz içermeyen bir artışla karşılaşacağını söyledi.

UYGULAMA 2018 YILINDA BAŞLADI

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başladı. Hükümet sonraki yıllarda rakamı kademeli olarak artırdı. 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkan ikramiye, 2023'te 2.000 TL'ye, 2024'te 3.000 TL'ye, 2025'te ise 4.000 TL'ye yükseldi.

5 BİN TL FORMÜLÜ MASADA

Ekonomi yönetimi yüzde 25'lik artış formülünü esas alırsa 4.000 TL olan bayram ikramiyesi 5.000 TL'ye çıkacak. Bu senaryo kulislerde en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

ERDOĞAN DEVREYE GİREBİLİR

Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece müdahil olması halinde farklı rakamların gündeme gelebileceğini belirtti. Bu durumda 5.500 TL seçeneği öne çıkarken, düşük ihtimalle 6.000 TL seviyesinin de değerlendirilebileceğini dile getirdi. Ekonomi yönetimi çalışmasını tamamladıktan sonra nihai tutarı kamuoyuna açıklayacak.

