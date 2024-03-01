Üye Girişi
Haberler

Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'ı dava etti

Güncelleme:

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı. Davada, OpenAI'nın "insanlık yararına yapay zeka geliştirme" misyonunu terk ederek, kuruluş sözleşmesini ihlal etmesi gerekçe gösterildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

MUSK VE CHATGPT'NİN GELİŞTİRİCİSİ OPENAI DAVALIK OLDU

San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü. OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde, ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarıldı.

Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'ı dava etti

"İNSANLIĞIN YARARI İÇİN DEĞİL, MICROSOFT KAR ETSİN DİYE GELİŞTİRDİLER"

Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi. Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği vurgulanan dilekçede, OpenAI'nın Microsoft'un karını maksimuma çıkarmaya odaklanmasının anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

MUSK'IN YAPAY ZEKA ŞİRKETİ XAI

Öte yandan Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI, 2023 temmuz ayında kurulmuştu. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti. xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'ı dava etti

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında "en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Elon Musk CEO Hukuk Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kasımpaşa Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Antalya adayı kim? 2024 İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal kimdir? TİP Tunceli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Zonguldak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yozgat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yalova adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yalova Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Van adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Van Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Uşak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Uşak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Bartın adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Bartın Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title