Elon Musk Twitter'ın ardından gözünü Coca Cola'ya dikti: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, gözünü şimdi de Coca Cola'ya dikti. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilginç ifadeler kullanarak, "Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım" mesajı verdi.

2 MİLYON BEĞENİ ALDI

Bu paylaşım Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından kısa bir süre sonra geldi ve saatler içinde 2 milyon "beğeniye" ulaştı.

Paylaşıma reaksiyon verenlerden biri de ABD'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Lauren Boebert'ti. ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat olan oğlu Hunter Biden'ın belgelenmiş uyuşturucu kullanımına gönderme yapan Boebert, Musk'ın tweetinin altında, "Hunter senden iyilik mi istedi?" diye yazdı. Boebert'in bu yanıtı da binlerce "beğeni" aldı.

BAĞIMLILIK YARATMASI İÇİN...

Koka yaprağından üretilen Coca-Cola'nın, geçmişten bu yana tüketicide bağımlılık yaratması amacıyla kokain kullandığı öne sürülüyor. Coca Cola ise ürünlerin artık kola çekirdeği özü içermediğini, onun yerine yapay tatlar kullanıldığını belirtiyor.