Elon Musk Twitter'ın ardından gözünü Coca Cola'ya dikti: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım - Haberler

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Elon Musk Twitter'ın ardından gözünü Coca Cola'ya dikti: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'tan şimdi de Coca Cola hamlesi geliyor. Coca Cola'yı satın alacağı yönünde bir paylaşımda bulunan milyarder iş adamı, "İçine tekrar kokain koyacağım" dedi. Musk'ın paylaşımı kısa sürede 2 milyon beğeniye ulaşırken, Temsilciler Meclisi Üyesi Lauren Boebert'in yaptığı yorum ise dikkat çekti.

Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, gözünü şimdi de Coca Cola'ya dikti. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ilginç ifadeler kullanarak, "Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım" mesajı verdi.

2 MİLYON BEĞENİ ALDI

Bu paylaşım Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından kısa bir süre sonra geldi ve saatler içinde 2 milyon "beğeniye" ulaştı.

Elon Musk Twitter'ın ardından gözünü Coca Cola'ya dikti: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

Paylaşıma reaksiyon verenlerden biri de ABD'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Lauren Boebert'ti. ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat olan oğlu Hunter Biden'ın belgelenmiş uyuşturucu kullanımına gönderme yapan Boebert, Musk'ın tweetinin altında, "Hunter senden iyilik mi istedi?" diye yazdı. Boebert'in bu yanıtı da binlerce "beğeni" aldı.

BAĞIMLILIK YARATMASI İÇİN...

Koka yaprağından üretilen Coca-Cola'nın, geçmişten bu yana tüketicide bağımlılık yaratması amacıyla kokain kullandığı öne sürülüyor. Coca Cola ise ürünlerin artık kola çekirdeği özü içermediğini, onun yerine yapay tatlar kullanıldığını belirtiyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Elon Musk, Coca Cola, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Aslı Can:

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