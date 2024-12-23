Elon Musk'ın Avukatı Alex Spiro, Martı Yönetim Kuruluna Katıldı

Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro'nun, Martı yönetim kuruluna katıldığı duyuruldu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen avukat Alex Spiro, Martı'nın yönetim kuruluna katıldı. Elon Musk'ı baş hukuk müşaviri olan Alex Spiro'nun, bundan böyle Martı'nın gelecek planları ve stratejik kararlarında destek olacağı açıklandı.

"Alex ile çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Alex'in iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, küresel teknoloji girişimcileriyle çalışmış olması, şirketimize ve misyonumuza büyük katkı sağlayacak. Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Alex Spiro ise şöyle konuştu: "Dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansım oldu. Alper ve ekibi, şimdiye kadar gördüğüm en iyiler arasında. Şirketin ölçeklenmesi ve 2025 yılında karlılık hedefine ulaşması yolunda Martı'yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum."

Verilen bilgiye göre, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine New York'ta savcı olarak başlayan Spiro, uluslararası davalardaki başarıları ile biliniyor. Son zamanlarda Twitter davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Alex Spiro, halihazırda Tesla'nın avukatlığını yapıyor ve aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete de danışmanlık hizmeti veriyor. - İSTANBUL