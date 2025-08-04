Elon Musk'a Türkiye'deki Tesla satışlarından dudak uçuklatan gelir

Elon Musk'a Türkiye'deki Tesla satışlarından dudak uçuklatan gelir
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Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Türkiye'deki Tesla satışlarından 8 milyar TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenildi.

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranlarındaki değişikliği öngören çok sayıda vatandaş ÖTV değişikliği öncesinde araçlarını satın alırken elektrikli otomobillere olan talep de devam ediyor.

4706 ADET TESLA SATILDI

Yerli ve milli otomobil Togg Temmuz ayında 2720 adet satarken ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla 4706 adet satış gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLARDAN DUDAK UÇUKLATAN GELİR

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın 4706 adetlik satıştan ÖTV ve KDV sadeleştirmesi yaparak ne kadar kazandığı belli oldu. Elon Musk'ın Türkiye'den elde ettiği kazancın 7.8 milyar lira seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Elon Musk işine bak kardeşim sen 8 milyar kazandım diye böbürlenme biz sadece vergisinden 24 milyar kazandık :))

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