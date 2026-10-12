Elmalı'da elma üreticileri maliyetler yüzünden ürünü 5 TL'ye meyve suyuna gönderiyor

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde elma üreticileri, artan işçilik ve üretim maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kalitesine göre 15-20 TL arasında satışa sunulan elmalar, toplama, buzhane ve kasa giderleri nedeniyle 5 TL'den meyve suyu üretimine gönderiliyor. Üreticiler, elmaların dalından çıkış fiyatının düşük olması nedeniyle masraflarını karşılamadığını, kendilerinin değil aracıların bu durumdan kazançlı çıktığını söyledi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde elma üreticileri, artan maliyetler ve ürünlerini değerinde satamama sorunu nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. İşçilik, toplama, buzhane ve kasa giderlerini karşılamakta zorlanan bazı üreticiler, ağaçlardaki elmaları çırparak topluyor ve meyve suyu üretimi için kilogramı 5 TL'den satışa gönderiyor.

Elmanın kalitesine göre tüccarlara 15-20 TL arasında satış yapılabildiğini belirten üreticiler, yüksek üretim giderleri nedeniyle elde ettikleri gelirin masraflarını karşılamadığını ifade ediyor.

"Mahsulümüz hiç parasına gidiyor"

Elmalı ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde elma üreticiliği yapan Ali Erçin, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Erçin, "Elma üreticisi olarak halimiz ortada. Yaptığımız masrafla, kaldırdığımız mahsulün durumu bu. Benim gözümde, aradaki alıcılar çiftçilerden daha fazla para kazanıyor. Mahsulümüz hiç parasına gidiyor. Halimiz kötü" dedi.

"Bu yıl gibisini görmedik"

Bayralar Mahallesi'nde elma üreticiliği yapan Yusuf Atlı da bu yıl yaşadıkları ekonomik sıkıntıların önceki yıllardan farklı olduğunu belirtti. Artan masraflar karşısında üreticilerin çaresiz kaldığını dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar elmacılık yapıyoruz ama bu yıl gibisini görmedik. Para etmiyor. Masraflar karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an zararına çalışıyoruz. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz."

Üreticileri, artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerini değerinde satabilmek ve üretimlerini sürdürebilmek için çözüm beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı