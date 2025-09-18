Elita Gıda, Sürdürülebilir Tarım Denetimini Başarıyla Geçti

Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Elita Gıda, Türkiye'de ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım modelini uygulayan kuruluş olarak, Sürdürülebilir Tarım Girişimi (Sustainable Agriculture Initiative-SAI) platformu tarafından yürütülen Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Farm Sustainability Assessment-FSA) denetiminden başarıyla geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sunar Yatırım'ın 10 yıldır uyguladığı çiftçi dostu sürdürülebilir tarım modeli, uluslararası ölçekte geçer not aldı.

Ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçiren Elita Gıda, SAI platformu tarafından yürütülen FSA denetimini başarıyla tamamladı.

Şirket, 2025 sezonunda, 9 bin 490 dekar ayçiçeği ve 2 bin 824 dekar mısır üretiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleşmesini sağladı.

Sunar Yatırım bünyesindeki Elita Gıda'nın denetimlerini başarıyla geçtiği FSA tarımda, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği ölçen uluslararası bir standart olarak öne çıkıyor. Program, toprak sağlığı, su yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çiftçi refahı gibi alanlarda üreticilerden yüksek uyum seviyeleri bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, sürdürülebilir tarım uygulamalarında 10 yılı geride bırakmanın verdiği deneyimle, her yıl üretim süreçlerini daha kapsamlı ve sistematik hale getirdiklerini belirtti.

Geçen yıl ayçiçeğine, mısır üretimini de ekleyerek sürdürülebilir tarım ağlarını genişlettiklerini aktaran Çomu, şöyle devam etti:

"Bu sezon ayçiçeğinde 47, mısırda 7 büyük çiftçiyle iş birliği yaptık ve çiftçilerimizin her aşamada yanında olduk. FSA denetimlerinden başarıyla geçmemiz, üretimimizin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu olduğunu ve yüksek kriterleri karşıladığını gösteriyor. Bu yaklaşımla tarımsal verimliliği artırırken gelecek nesillere güvenli ve sürdürülebilir gıda bırakıyoruz."

Elita Gıda'nın ürün tedarik ettiği çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bütüncül bir destek sunduğunu vurgulayan Çomu, "İyi tarım, verimli sulama yöntemleri, atık ve depolama yönetimi, hasat süreçlerinin iyileştirilmesi ve enerji tasarrufu gibi konularda eğitimler verirken toprak analizleri ve saha uygulamalarıyla üreticilerimize destek sunduk. Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde çiftçilerin sürdürülebilir üretim için gerekli şartları yerine getirmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir tarımdan elde ettikleri ham maddelerin, "Sürdürülebilir Tarım" etiketi taşıyan Sunar markalı yemeklik yağlarda kullanıldığını da belirten Çomu, Sunar lezzetlerinin sofralara ulaşma aşamasında da sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.