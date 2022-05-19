Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi - Haberler

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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat limiti yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami fiyat limitini yükseltti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami fiyat limitini yükseltti.

EPDK'nin 18 Mayıs tarihli kurul toplantısında aldığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 2 bin 750 lira olarak uygulanacak.

Daha önce azami fiyat limitleri, megavatsaat başına 2 bin lira değerini geçmemek üzere, içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamalarının üç katı olarak uygulanıyordu.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 18 mayıs, Gazete, Ekonomi, Haberler

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