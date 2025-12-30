Elektrikte 2026 Güvence Bedeli Sanayi İçin 746 Lira, Mesken Abonelerinde İse Kilovat Başına 263 Lira Oldu

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 2026 yılında uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini de karara bağladı. Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira, mesken abonelerinde güvence bedeli ise kilovat başına 263 lira olarak belirlendi.

Buna göre EPDK, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2024 yılı Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatını (TORETOSAF) kilovatsaat başına 228,52 kuruş olarak tespit etti. Bir önceki yıl için bu fiyat 222,96 kuruş olarak uygulanmıştı.

EPDK, elektrik piyasasında 2026 yılında uygulanacak sayaç kontrol bedellerini de belirledi. Buna göre, direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak tespit edildi. Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise sayaç kontrol bedeli 246 lira olacak.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi. Buna göre, sanayi aboneleri ile kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak belirlendi.

Mesken abonelerinde güvence bedeli kilovat başına 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için bu tutar 131 lira olarak tespit edildi. Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedeli kilovat başına 354 lira olarak uygulanacak.

EPDK'nin kararına göre, 2026 yılında uygulanacak kesme-bağlama bedelleri gerilim seviyesine göre belirlendi. Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira olurken, orta gerilim abonelerinde bu tutar 1048 lira olarak uygulanacak.

Kurul kararı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.