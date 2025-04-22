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Elektrik ve Elektronik İhracatı İlk Çeyrekte Yüzde 1,2 Arttı

Elektrik ve Elektronik İhracatı İlk Çeyrekte Yüzde 1,2 Arttı
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Türkiye'nin elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 4 milyar 791 bin dolara yükseldi. Sektör, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 6,1'ine karşılık geliyor.

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 4 milyar 791 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mart döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 305 milyon 586 bin dolar oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 953,8 milyon dolarlık dış satım yapan elektrik ve elektronik sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 1,2 artırdı, 4 milyar 791 bin dolarlık dış satım yaptı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapılan 5 sektöründen biri olan elektrik ve elektronik sektörünün, "tarife" kaynaklı endişelere rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 41,5 ve 62,6 milyon dolar artışla ihracatını en fazla artırdığı ülke ABD oldu.

Sektörün ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği dış satım, aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 6,1'ine karşılık geldi.

Yılın ilk çeyreğinde, 2 milyon 32 bin dolarlık diğer yan sanayi ürünleri, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, 1 milyar 734,6 milyon dolarlık elektrik elektronik makinaları elektrik ve enerji üretim, 939,1 milyon dolarlık makinaların elektrik ve parçaları, 908 milyon dolarlık makina, 417,2 milyon dolarlık diğer alet ve cihazlar ve 11,2 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat 2,1 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti

Elektrik ve elektronik sektöründe yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat 386,3 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 318,1 milyon dolarla Almanya, 226,9 milyon dolarla Irak, 213,3 milyon dolarla ABD ve 186,1 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ocak-mart döneminde sektörün değer bazında ihracatını artığı ülkeler sıralamasında, ilk sırada yüzde 41,5 ve 62,6 milyon dolar artışla ABD yer aldı. ABD'yi 38,2 milyon dolarla Irak, 36,6 milyon dolarla Yunanistan, 34,4 milyon dolarla Libya ve 22,6 milyon dolarla Ukrayna izledi.

Söz konusu dönemde, elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 2,1 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde Manisa'dan 390,9 milyon dolarlık, Ankara'dan 291,7 milyon dolarlık, Denizli'den 249,3 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 221,5 milyon dolarlık, İzmir'den 157 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

Sektörün bu yıl ve geçen yıla ilişkin ülkelere göre ihracatı şöyle:

1 OCAK - 31 MART (Bin dolar)
ÜLKE20242025Değişim
BİRLEŞİK KRALLIK372.140,95386.273,15%3,8
ALMANYA330.195,30318.069,78-%3,7
IRAK188.700,51226.902,46%20,2
ABD150.768,14213.337,35%41,5
FRANSA199.364,97186.087,48-%6,7
İTALYA156.296,15169.004,47%8,1
İSPANYA164.652,18156.022,62-%5,2
POLONYA113.955,05136.266,07%19,6
YUNANİSTAN69.492,38106.093,91%52,7
HOLLANDA127.056,89100.315,52-%21,0

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Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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