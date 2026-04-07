Haberler

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin başkanlığına Mehmet Kavaklıoğlu seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin (TET) yeni başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve ihracatçıların ihtiyaçlarına daha güçlü cevap vermeyi hedefliyor. Yeni dönemde yapılan seçimlerle birlikte yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimli genel kurul toplantısında Mehmet Kavaklıoğlu birliğin yeni başkanı olurken yeni dönemde görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaklıoğlu, elektrik ve elektronik sektörünün Türkiye'nin ihracatı açısından stratejik önemine dikkati çekerek, "Birlik olarak önümüzdeki dönemde sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmaya, ihracatçının ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde cevap vermeye ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavaklıoğlu, sektörün, üretim gücü, teknolojik yetkinliği ve ihracat kapasitesiyle Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde de üyelerle yakın işbirliği içinde, sektörün küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Birliğin, yeni dönemde de ihracatın artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi ve sektörel işbirliklerinin güçlendirilmesi konularında çalışacağını belirten Kavaklıoğlu, "Firmaların küresel rekabetçiliğinin desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın tehdidine aynı sertlikte yanıt

Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın tehdidine aynı sertlikte yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur