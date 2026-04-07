Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin başkanlığına Mehmet Kavaklıoğlu seçildi

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin (TET) yeni başkanı Mehmet Kavaklıoğlu oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimli genel kurul toplantısında Mehmet Kavaklıoğlu birliğin yeni başkanı olurken yeni dönemde görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaklıoğlu, elektrik ve elektronik sektörünün Türkiye'nin ihracatı açısından stratejik önemine dikkati çekerek, "Birlik olarak önümüzdeki dönemde sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmaya, ihracatçının ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde cevap vermeye ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavaklıoğlu, sektörün, üretim gücü, teknolojik yetkinliği ve ihracat kapasitesiyle Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde de üyelerle yakın işbirliği içinde, sektörün küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Birliğin, yeni dönemde de ihracatın artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi ve sektörel işbirliklerinin güçlendirilmesi konularında çalışacağını belirten Kavaklıoğlu, "Firmaların küresel rekabetçiliğinin desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.