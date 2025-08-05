Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Spot Piyasada Megavatsaat Fiyatı 3.399 Lira

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.399 lira 1 kuruş, en düşük ise 2.249 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,7 azalarak 2 milyar 319 milyon 667 bin 299 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 82 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 87 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 2 bin 125 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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