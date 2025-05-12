Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3.399 Lira, En Düşük 780 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,6 azalarak 1 milyar 300 milyon 712 bin 49 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 07.00'de 780 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 280 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 281 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1749 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.