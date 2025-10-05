Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Türkiye, Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan ülkesi olmayı sürdürürken, artık desteklerin sadece gerçekten ihtiyacı olanlara yapılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kapsamda elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiyor.

TÜKETİM KADEMESİ 3000 KİLOVATSAATE ÇEKİLECEK

Sabah'ın haberine göre bakanlık, mevcut durumda yıllık 5000 kilovatsaat olarak uygulanan düşük tarifeli tüketim kademesini, bu ay sonuna kadar 3000 kilovatsaate çekecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle, kademenin üzerinde elektrik tüketen aboneler faturalarını gerçek maliyet üzerinden ödeyecek. Böylece yüksek tüketimli haneler, enerji maliyetine daha yakın bir bedel ödeyerek sisteme daha adil katkı sağlayacak.

Uzun süredir hem elektrik hem doğalgazda uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon vatandaşa destek sağlanıyor. Ancak dar, orta ve yüksek gelir gruplarının aynı oranda desteklenmemesi için adımlar atılıyor. Enerji Bakanlığı, bu yıl devreye aldığı son kaynak tedarik tarifesini de güncelleyerek üst gelir grubuna ait hanelerin, kullandıkları elektriğin maliyetini gerçeğe daha yakın oranda ödemesini sağlayacak.

MİLYONLARCA HANE DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK

Yeni sistemde abonelerin en az yüzde 85'inin destek kapsamından çıkmaması hedefleniyor. Böylece milyonlarca dar ve orta gelirli hanenin elektrik faturaları yine destekli kalmaya devam edecek. Gerçek Fiyatı Yalnızca Yüksek Tüketenler Ödeyecek Bugün yürürlükteki 5000 kilovatsaatlik sistemde, aylık 347 kWh ve üzeri tüketim yapanlar daha yüksek tarife ödüyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyon aboneyi — yani Türkiye genelindeki abonelerin yüzde 3'ünü — etkiliyor.

Yeni kademeyle birlikte, yıllık 3000 kilovatsaatin üzerine çıkan — yani aylık ortalama 250 kWh'dan fazla elektrik kullanan — haneler daha yüksek tarife ödeyecek.

Bu gruba genellikle 3+1'den büyük evlerde oturan, çok sayıda elektrikli cihazı bulunan veya elektrikli aracı olan yüksek gelirli kullanıcılar giriyor. Bakanlık verilerine göre, bu kesimin faturalarında yüzde 60 ila 100 arasında artış bekleniyor.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Türkiye genelinde abonelerin yüzde 85'i aylık 240 kWh'ın altında elektrik tüketiyor. Bu da yıllık 2880 kWh civarında bir tüketime denk geliyor. Dolayısıyla, yeni kademeyle bile toplumun büyük çoğunluğu destekli tarifeden yararlanmaya devam edecek. Enerji Bakanlığı, yeni sistemle birlikte enerji sübvansiyonlarını gelir düzeyine göre daha adil dağıtmayı ve ülke genelinde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.