Haberler

Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de desteklerin gerçekten ihtiyacı olan hanelere yapılabilmesi için elektrikte geçilen maliyet esaslı tarife döneminde oran güncellenecek. Bakanlık, mevcut durumda yıllık 5000 kilovatsaat olarak uygulanan düşük tarifeli tüketim kademesini, bu ay sonuna kadar 3000 kilovatsaate çekecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye, Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan ülkesi olmayı sürdürürken, artık desteklerin sadece gerçekten ihtiyacı olanlara yapılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kapsamda elektrikte maliyet esaslı tarife dönemine geçiyor.

TÜKETİM KADEMESİ 3000 KİLOVATSAATE ÇEKİLECEK

Sabah'ın haberine göre bakanlık, mevcut durumda yıllık 5000 kilovatsaat olarak uygulanan düşük tarifeli tüketim kademesini, bu ay sonuna kadar 3000 kilovatsaate çekecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle, kademenin üzerinde elektrik tüketen aboneler faturalarını gerçek maliyet üzerinden ödeyecek. Böylece yüksek tüketimli haneler, enerji maliyetine daha yakın bir bedel ödeyerek sisteme daha adil katkı sağlayacak.

Uzun süredir hem elektrik hem doğalgazda uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon vatandaşa destek sağlanıyor. Ancak dar, orta ve yüksek gelir gruplarının aynı oranda desteklenmemesi için adımlar atılıyor. Enerji Bakanlığı, bu yıl devreye aldığı son kaynak tedarik tarifesini de güncelleyerek üst gelir grubuna ait hanelerin, kullandıkları elektriğin maliyetini gerçeğe daha yakın oranda ödemesini sağlayacak.

MİLYONLARCA HANE DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK

Yeni sistemde abonelerin en az yüzde 85'inin destek kapsamından çıkmaması hedefleniyor. Böylece milyonlarca dar ve orta gelirli hanenin elektrik faturaları yine destekli kalmaya devam edecek. Gerçek Fiyatı Yalnızca Yüksek Tüketenler Ödeyecek Bugün yürürlükteki 5000 kilovatsaatlik sistemde, aylık 347 kWh ve üzeri tüketim yapanlar daha yüksek tarife ödüyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyon aboneyi — yani Türkiye genelindeki abonelerin yüzde 3'ünü — etkiliyor.

Yeni kademeyle birlikte, yıllık 3000 kilovatsaatin üzerine çıkan — yani aylık ortalama 250 kWh'dan fazla elektrik kullanan — haneler daha yüksek tarife ödeyecek.

Bu gruba genellikle 3+1'den büyük evlerde oturan, çok sayıda elektrikli cihazı bulunan veya elektrikli aracı olan yüksek gelirli kullanıcılar giriyor. Bakanlık verilerine göre, bu kesimin faturalarında yüzde 60 ila 100 arasında artış bekleniyor.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Türkiye genelinde abonelerin yüzde 85'i aylık 240 kWh'ın altında elektrik tüketiyor. Bu da yıllık 2880 kWh civarında bir tüketime denk geliyor. Dolayısıyla, yeni kademeyle bile toplumun büyük çoğunluğu destekli tarifeden yararlanmaya devam edecek. Enerji Bakanlığı, yeni sistemle birlikte enerji sübvansiyonlarını gelir düzeyine göre daha adil dağıtmayı ve ülke genelinde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKerem vural :

Zam yaptık dememek için yeni sistem uydurmuşlar biz de yedik:)

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

kafaları zulümden başka bir şeye çalışmıyor

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ak troller sahneyi boş bırakmışsınız, sizin tuzunuz kuru zaten çalışmadan cebiniz doluyor, gerek duymazsınız bu tür haberlere....

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOsman Aslan:

şimdi o yardımların niye faturalara yansıdığı belli oldu diyecem ama zaten niyet de buydu işte. alıştık ama biz alt gelirli olarak her daim pantolonlar hiç çekmiyoruz. her daim hazırız yani

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Maaşımın 20de 1ini elektrige veriyorum şimdi bu ucuz mu? 26da 8i kira, 3ü geri kalan faturalar, 7-8i sadece zorunlu temel masraflar, 3ü iş yerime gidebilmek için yol ücreti. Yani bu ne demek, sadece hayatta kalmak için bile anca yetiyor aldığım maaş. 3 senedir bir işyerinde düzenli çalışıyorum. 3 senedir sadece hayatta kalıyorum. Başka ne yaptığımı ben de bilmiyorum

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Buna ne denir biliyor musun arkadaşım; Hasan a, ha bana, s2m kaldı hasan a, bu kadar basit, haklısın yazdıklarına....

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFenasi kerim:

fena mikecekler yani

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi

Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepkili
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler

Türk gazeteci işkenceyi böyle anlattı! İsrail bayrağını öptürmüşler
Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.