Elektrik Dağıtım Tarifeleri Yüzde 70 Artacak

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak elektrik dağıtım tarifelerinin dördüncü döneme göre yaklaşık yüzde 70 artış göstereceğini açıkladı. Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yatırım ihtiyaçları hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak olan ve 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık beşinci tarife döneminin dördüncü döneme kıyasla yüzde 70 civarında artırılmasının beklendiğini söyledi.

Elder'in basın mensuplarıyla Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye (AEDAŞ) düzenlediği saha gezisinde konuşan Erdoğan, beşinci tarife döneminin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım tavan tekliflerini revize edebileceklerini söyleyerek, "Kamu tarafının da daha fazla yatırım yapılması konusunda telkinleri, beklentileri olabilecektir. O nedenle şu an 4'üncü tarife dönemi yatırım onaylı yatırım tavanının yüzde 70 daha fazlası gibi görünüyor. Miktar yıl sonunda belirlenecek. Dördüncü tarife uygulama döneminin yatırım tavanı 2020'de 67 milyar liraydı." dedi.

Türkiye'deki dağıtım şebekelerinin yeniden kurulmasının maliyetinin 150 milyar dolar olduğunu aktaran Erdoğan, bu fiyat baz alınarak mevcut yapıyı korumak için gerekli olan miktarın da yıllık 5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Erdoğan, istenen şeyin bedelinin karşılanması, ödenmesi olduğunu vurgulayarak, "Cep telefonumuzu daha iyi bir cep telefonu ile değiştirmek konusunda harcama yapıyoruz. Elektriğimizin daha kaliteli olması konusunda da harcama yapabilmeyi kabul etmek durumundayız. Elektrikli araba mı kullanmak istiyorsunuz, kullanabilirsiniz ama bunun da bir maliyeti var. Yani o maliyete katlanmak durumundayız. Daha yeşil bir dünya istiyorsak daha fazla yenilenebilir entegrasyon için şebekeleri güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik dağıtımının kamu hizmeti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye enerji dönüşümünü gerçekleştirmek zorunda. Enerji dönüşümü elektrifikasyon demek. Elektrifikasyon da güçlü, esnek ve dirençli şebekelerle mümkün." diye konuştu.

Erdoğan, elektrifikasyon olmadan iklim krizleri gibi unsurların daha ağır maliyetleri olabileceğini belirterek, "Sürdürülebilirlik diye çok kulağa hoş gelen bir lafımız var. O sürdürülebilirlik kavramının arkasına baktığımızda ne diyor? 'Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da düşün' diyor. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını düşüneceksek bugünden bazı maliyetlere katlanmamız gerekiyor ki ancak gelecek kuşakların bu evrende rahatça bizim de yaşadığımız gibi yaşayabilmelerini sağlayalım, yoksa çok geç olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
