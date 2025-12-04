Haberler

Başkan Dumandağ: "Doğu Anadolu ve çevre illerimizin ekonomik yapısı birbirine bağlı"

Güncelleme:
Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Muş Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, iki il arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, bölgedeki tarım, hayvancılık ve ticaret sektörlerinin sorunları masaya yatırıldı.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ve Meclis Başkanı Aydın Çelik bir araya gelerek, iki il arasında yapılan ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki şehrin ekonomik yapısı, ticaret hacmi, sektörlerin güncel durumu ve bölgesel sorunlara yönelik ortak çalışma alanları detaylı şekilde ele alındı. Görüşmede, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bölgede öne çıkan sektörlerde yaşanan sorunlar, üreticilerin karşılaştığı maliyet baskıları, pazarlama sıkıntıları ve lojistik engeller gibi konular masaya yatırıldı. Her iki kurum da bölgesel sorunların çözümünde iş birliğinin önemine dikkat çekerek ortak projeler ve güç birliği vurgusu yaptı.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, ziyaretin bölgesel dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Kendileri bize Muş'ta çok destek oluyorlar. Evimizde gibi hissettiriyorlar. Ben kendilerine hem destekleri hem de ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Doğu Anadolu ve çevre illerimizin ekonomik yapısı birbirine bağlı. Sorunlarımız ortak, hedeflerimiz ortak. Bu nedenle iş birliği mekanizmalarını güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve bölgemizin ekonomik potansiyelini daha görünür kılmak için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ise "Elazığ'ın ticari potansiyeline dikkat çekerek, iki şehrin hem ekonomik hem sosyal anlamda birbirini tamamlayan yapıdadır. Tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret alanlarında ortak çalışmaların artırılması gerekiyor. Mehmet Ali Başkanımız bizim için çok değerli. Elazığ Ticaret Borsasının Muş'ta temsilciliği var. Sürekli irtibat halindeyiz. Bölgesel kalkınma için kurumlar arası dayanışmanın önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu anlamda işbirliğimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Aydın Çelik de Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ın başarılı çalışmalarıyla hem Elazığ'da hem de bölgede sevilen bir isim olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
