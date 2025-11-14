Elazığ ve Erzurum GES Yarışmaları İptal Edildi

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA GES-2025) ilanında yer alan G25- Elazığ GES ve G25-Erzurum-2 GES yarışmaları iptal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 9 Eylül 2025'te yayımlanan ilanda yer alan G25-Elazığ GES ve G25-Erzurum-2 GES yarışmalarının iptal edildiği duyuruldu.