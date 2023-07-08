Elazığ ve Diyarbakır Mermerleri Kanada ve Avusturya'ya İhraç Edilecek

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri ile Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkarılan siyah inci mermeri, Kanada ve Avusturya'ya ihraç edilecek. Her iki ülkede faaliyet gösteren oteller zinciri, vişne mermeri ve siyah inci mermeri siparişi verdi. Elazığ'da faaliyet gösteren mermer işletmesi, 30 bin metrekare vişne mermeri ile siyah inci mermerini Kanada ve Avusturya'ya gönderecek.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne ile Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkarılan siyah inci mermeri Kanada ve Avusturya'ya ihraç edilecek.

Rengi ve beyaz damarlı desenleriyle yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede büyük ilgi gören Elazığ vişne mermeri ile siyah rengi ve beyaz damarlı yapısıyla son yıllarda seçkin mekanların dekorasyonunda aranan bir ürün haline gelen siyah inci mermeri, Kanada ve Avusturya'dan sipariş edildi.

Her iki ülkede faaliyet gösteren oteller zinciri, bugüne kadar Mekke'deki birçok yapıda, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de bazı otellerde ve çeşitli mekanlarda kullanılan vişne mermeri ile siyah inci mermeri siparişi verdi.

Elazığ'da faaliyet gösteren mermer işletmesi, 30 bin metrekare vişne mermeri ile siyah inci mermerini Kanada ve Avusturya'ya gönderecek.

İşletmenin üretim müdürü Sinan Diker, AA muhabirine, kendine has renk ve desenleriyle göze hitap eden vişne mermerinin bugüne kadar kullanıldığı seçkin mekanlarından dolayı dünyada prestij sahibi bir ürün haline geldiğini belirtti.

Vişne mermerinin Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğu gibi diğer mermer çeşitlerinin de yurt dışında tanınması ve pazarlanmasında etkili olduğunu vurgulayan Diker, geçen yıl 30 bin metrekare vişne mermeri ihraç ettiklerini, yurt içinde ise 20 bin metrekare satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Dünyada vazgeçilmez bir ürün haline geldi"

Diker, ihracatta en çok tutulan ürünlerinin vişne mermerinin yanı sıra son yıllarda rengi ve desenli yapısıyla siyah inci adını verdikleri mermer çeşidi olduğunu anlattı.

Vişne ve siyah inci mermeri için Kanada ve Avusturya'da hizmet veren bir otel zincirinden sipariş aldıklarını ve bunlarla dünya çapında ihracat yaptıkları ülke sayısının 68'e ulaştığını aktaran Diker, şöyle konuştu:

"İhracatımızı ve yurt içi satışımızı geçen yılla kıyaslayacak olursak, yüzde 20 arttı. İhracat yaptığımız ülkeler arasına Avusturya ve Kanada da eklendi. Avusturya ve Kanada'ya ilk etapta 30 bin metrekare vişne mermeri ve siyah inci mermerimizden yollayacağız, üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mermerlerimiz oradaki seçkin mekanları süsleyecek. Elazığ vişne mermeri ve siyah inci taşımız kendine has renk ve desenleriyle dünyada vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Birçok ülkeden sipariş almaya devam ediyoruz."

Diker, siyah inci mermerine görünümü ve kalitesiyle her geçen yıl ilginin arttığını aktararak "Siyah inci taşımızı İstanbul Finans Merkezi'ne de gönderdik. Dünyada bu siyahlıkta ve desende tek taş var o da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkıyor. Böyle özel taşlarımız özel mekanlarda kullanıldığı zaman bunun gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.