Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı kapılarını açıyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) tarafından şehrin ticari yapısına güçlendirecek ve tüm sektörleri bir çatı altında toplayacak "Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı" 6 Şubat Cuma günü kapılarını açıyor.

Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, 6 Şubat Cuma günü saat 14.30'da kapılarını açıyor. Elazığ TSO öncülüğünde 6-7-8 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar, şehrin üretimden pazarlamaya uzanan tüm ekonomik gücünü tek çatı altında buluşturacak. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak fuarın, 8 Şubat Pazar günü sona ereceği bildirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla ziyaretçilere kapısını açacak olan Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, iş dünyasının birlik iradesi, büyüme kararlılığı ortaya konulması adına önemli bir organizasyon olacak. Fuarda, her sektörden 55 firma 100'den fazla saygın markaların stant açacağı aktarıldı.

Fuara titizlikle ve hummalı bir çalışma ile hazırlandıklarını ifade eden ve göreve geldikleri günden bu yana 'Üreten ve Büyüyen Elazığ' hedefiyle hareket ettiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, bu fuarın bir sonuç değil, büyük bir değişim sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Göreve geldiklerinde Elazığ için bir söz verdiklerini aktaran Başkan Alan, "Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin her an yanında olacağız dedik. 6. Bölge teşviklerinin 2017 yılında ilimize kazandırılıp bugüne kadar devam etmesinden, üyelerimizin finansal darboğazlardan çıkış yollarına kadar her alanda gövdemizi taşın altına koyduk. Ankara'da bakanlıklar nezdinde yürüttüğümüz güçlü lobicilik faaliyetleriyle Elazığ'ın sesini en gür şekilde duyurduk. Şimdi ise tüm bu emeklerimizi taçlandıracak, şehrimizin ticaret hacmini zirveye taşıyacak olan Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı'nı hayata geçiriyoruz" dedi.

Fuarın stratejik bir hamle olduğuna dikkat çeken Başkan Alan, "Bu fuar, Elazığ'ın ticaret vizyonunu geliştirmek ve ilimizin misyonunu uluslararası standartlara taşımak için büyük bir fırsattır. Mobilyadan gıdaya, tekstilden teknolojiye, sağlıktan inşaata ilimizde faaliyet gösteren tüm sektörleri tek bir çatı altında topluyoruz. Amacımız; sadece ürün sergilemek değil, yeni iş bağlantıları kurmak, üyelerimizin pazar payını artırmak ve Elazığ ekonomisinin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu herkese ilan etmektir" diye konuştu. - ELAZIĞ