Elazığ Ticaret Fuarı içi geri sayıl başladı

Elazığ TSO, şehrin ticari yapısına güç kazandıracak güçlü bir hamleye hazırlanıyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 6-7-8 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, şehrin üretimden pazarlamaya uzanan tüm ekonomik gücünü tek çatı altında buluşturacak. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bu dev organizasyonla iş dünyasının birlik iradesi, büyüme kararlılığı ortaya konularak Elazığ'ın kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarının aralanması hedefleniyor.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, fuar hazırlıkları ve odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana 'Üreten ve Büyüyen Elazığ' mottosuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Alan, bu fuarın bir sonuç değil, büyük bir değişim sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Başkan İdris Alan, "Bizler göreve geldiğimizde Elazığ için bir söz verdik. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin her an yanında olacağız dedik. Bugüne kadar 6. Bölge teşviklerinin korunmasından, üyelerimizin finansal darboğazlardan çıkış yollarına kadar her alanda gövdemizi taşın altına koyduk. Ankara'da yürüttüğümüz güçlü lobicilik faaliyetleriyle Elazığ'ın sesini en gür şekilde duyurduk. Şimdi ise tüm bu emeklerimizi taçlandıracak, şehrimizin ticaret hacmini zirveye taşıyacak olan Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı'nı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

6-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın stratejik bir hamle olduğuna dikkat çeken Alan, "Bu fuar, Elazığ'ın ticaret vizyonunu geliştirmek ve ilimizin misyonunu uluslararası standartlara taşımak için büyük bir fırsattır. Mobilyadan gıdaya, tekstilden teknolojiye ve inşaata kadar ilimizde faaliyet gösteren tüm sektörleri tek bir çatı altında topluyoruz. Amacımız; sadece ürün sergilemek değil, yeni iş bağlantıları kurmak, üyelerimizin pazar payını artırmak ve Elazığ ekonomisinin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu herkese ilan etmektir. Elazığ'ın kalkınması, yerel gücümüzün birleşmesinden geçer. Bu fuar, Elazığ iş dünyasının birlik ve beraberlik belgesidir. Şehrimizin geleceğine güvenen, yatırım yapan ve üreten tüm paydaşlarımızı bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Unutulmasın ki; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası varsa, ticaretin çözülmeyecek sorunu, şehrimizin ulaşılamayacak hedefi yoktur. 6 Şubat'ta bu büyük heyecanı hep birlikte yaşayalım" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ