Başkan Alan: 'Elazığ'ımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız'
Güncelleme:
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın şubat ayı meclis toplantısında konuşan İdris Alan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Elazığ'ın kalkınmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Elazığ'ı her geçen gün daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bulunduğumuz makamların hakkını vermek, dünden bir adım ileride olmayı sağlamaktır. Sorunlara ve problemlere çözüm üretme yeteneğine ve cesaretine sahip olmaktır" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Sedat Karataş'ın başkanlığı ve meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başkan Alan, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak, siz meclis üyelerimizin üstün gayreti ve destekleriyle şehrin kalkınmasına katkıda bulunmak ve ticaretin daha verimli hale gelmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Attığımız adımlar hamt olsun ki Elazığ'ımız için kazanca vesile oluyor. Şehrin büyüme ve kalkınmasını getiriyor. Bu başarının altın anahtarı ise Elazığ'a olan sevdamız, yüklendiğimiz inanç, azim ve adanmışlık duygusudur. Bu başarı hikayesini sizlerle olan birlik ve beraberliğimizle, birbirimize olan inancımızla ve el birliği ile yazdık. Bizdeki bu inanmışlık ve beraberlik olduğu sürece, şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, Elazığ'ımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız. Bulunduğumuz makamların hakkını vermek, dünden bir adım ileride olmayı sağlamaktır. Sorunlara ve problemlere çözüm üretme yeteneğine ve cesaretine sahip olmaktır" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararlarla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
