Elazığ Ticaret Borsası’ndan Kovancılar’a temsilcilik müjdesi

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde üyelerle bir araya geldiği ziyaretlerde, borsa işlemlerini merkeze gitmeden ilçede çözüme kavuşturacak yeni Kovancılar temsilciliğinin müjdesini verdi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, ilçe ziyaretleri kapsamında Kovancılar ve Karakoçan'da borsa üyeleriyle bir araya gelerek sektör temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledi. Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çeken Dumandağ, üyelerden gelen talepler doğrultusunda Kovancılar'a Ticaret Borsası temsilciliği kazandırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Kovancılar Ziraat Odası Başkanı İzzet Demiral ile yapılan istişareler sonucunda adımların atıldığını belirten Dumandağ, temsilciliğin açılmasıyla birlikte üyelerin borsa işlemleri için Elazığ merkeze gitme zorunluluğunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Kovancılar Ziraat Odası bünyesinde hizmet vermesi planlanan temsilcilik adımını değerlendiren Ziraat Odası Başkanı İzzet Demiral ve AK Parti Kovancılar İl Genel Meclis Üyesi Muhittin Çimen, ilçedeki üreticiler adına çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kovancılar'daki temaslarının ardından Karakoçan ilçesine geçen Dumandağ, burada da borsa üyeleriyle buluştu. Saha çalışmalarının ve üye ziyaretlerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Dumandağ, ilçedeki üyelerle istişare mekanizmasını canlı tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tarım ve hayvancılığın ilçenin önemli ekonomik faaliyetleri arasında yer aldığını belirten Dumandağ, "Kovancılar ilçemiz bizler için çok önemli. Burada tarım ve hayvancılığa yönelik önemli faaliyetler yürütülüyor. Kovancılar'ı çok önemsiyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Ejder Açıkkapı ile yaptığımız görüşmelerde, Kovancılar'daki vatandaşlarımızın ve üyelerimizin Ticaret Borsası hizmetlerinden ilçede daha kolay faydalanabilmek adına bir temsilcilik talebi olduğunu kendisi de bizlere iletti. Bizler de bu talebi değerlendirdik ve Ziraat Odası Başkanımızla bu konuyu istişare ettik. İnşallah burada bir temsilcilik açarak artık üyelerimizin Elazığ'a gelmesine gerek kalmadan işlemlerini ilçelerinde daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı