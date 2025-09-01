Elazığ'da Hastane Taşınması Tartışmaları: Esnaf ve Sağlık Yöneticileri Görüştü

Esnafın sesine kulak verdiklerini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Araştırma hastanesi yerinde kalmalı. Elazığ bir daha bir devlet hastanesinin kapatılması vakasını kaldırmaz" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, şehirde bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin taşınması ve bu sürecin Elazığ ekonomisi ile sağlık altyapısına etkileri masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, hastanedeki disiplinden ve personelin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Araştırma hastanemizde gördüğümüz düzen ve disiplin, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başhekimimiz, Elazığ için çalışan, Elazığ sevdalısı bir isim. Ziyaretimizde hastanenin akıbetini de sorduk ve hocamızdan içimizi rahatlatan bilgiler aldık. Biz esnafımızın sesine kulak veriyoruz. Araştırma hastanesi yerinde kalmalı. Elazığ bir daha bir devlet hastanesinin kapatılması vakasını kaldırmaz. Van'dan, Muş'tan, Bingöl'den hasta ve hasta yakınları geliyor. Bu sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda şehir ekonomisi için de hayati bir konu. 8-10 yıllık yapılar var. Teknik olarak burada bir dal hastanesi yapılmaması için hiçbir sebep yok. Rektörümüzle, başhekimimizle ve Milletvekilimiz Erol Keleş'le yapılacak istişarelerin ardından buranın yerinde kalacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş ise "Rektörümüzün girişimleriyle yeni bir hastane projemiz tamamlandı. İhale sürecine doğru ilerliyoruz. Temel atma noktasında yakın zamanda güzel haberler paylaşacağız. Yeni hastane tamamlandığında mevcut yapının poliklinik ya da branş hastanesi olarak değerlendirilmesini biz de arzu ediyoruz. Kurum olarak bu yöndeki önerilerimizi ilgili mercilere iletiyoruz. Temennimiz, Elazığ'ın sağlık altyapısının güçlenerek devam etmesidir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ