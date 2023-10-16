Elazığ'da Araç Fiyatları Düşüyor, Vatandaşlar Fırsatı Kaçırmasın

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım: "Şu anda araba piyasalarında yüzde 15 civarlarında bir düşüş var, biz yüzde 5 daha düşüş bekliyoruz"

"Araç alacaklar için tam zamanı"

ELAZIĞ - Elazığ'da Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, araç piyasasının yıl sonuna kadar yüzde 20'lik bir düşüş yaşayacağını belirterek araç alacak vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de araç piyasalarının düşmesiyle birlikte Elazığ'da bulunan Oto Galericiler Sitesinde de araç fiyatlarında aşağı yönde hareketlenme devam ediyor. Piyasadaki araçların 200 bin liraya yakın gerilediğini belirten Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, "2'nci el piyasasının gidişatı durgun. Sıfır araçların bayilere gelmesi, kredilerin kapanması ve faizlerin yükselmesi tabi ki 2'nci el piyasasını etkiledi. Şu anda araba piyasalarında yüzde 15 civarlarında bir düşüş var biz yüzde 5 daha düşüş bekliyoruz. 500 bin liraya koyulan araçlar, şuan da 400 bin lira civarına geriledi. 400 bin liran varsa 500 bin liralık bir araç alabilirsiniz. Bundan bir yıl önce 500 bin liralık araç 1 milyon 200 bin lira civarlarına çıkmıştı şimdi ise 200 bin lira civarında bir gerileme oldu. Ocak ayına kadar piyasanın düşeceğine yönelik bir beklentimiz var. Ocak ayından sonra ise piyasanın tekrar oturacağından eminiz. Araç alacaklar için tam zamanı. Piyasa şimdilik tam oturmuş gibi görünüyor. İhtiyacı olup da araç alacaklar için şimdi tam zamanı. Fakat şöyle bir durum var. Araç alacak vatandaşlarımız merdiven altı galericilerden değil gerçek galericilerden almaları lazım. Araç alacak vatandaşlar gidip merdiven altı galericilerden almasına gerek yok. Esnaf olanlar araçların bakımlarını yapıp öyle vatandaşlara teslim ediyor" dedi.