Ekonomistler Türkiye'nin Orta Vadeli Programını Nasıl Değerlendirdi?

Türkiye'de bugün açıklanan Orta Vadeli Program'da enflasyonun tek haneye indirilmesinden, büyümenin yüzde 5'e çıkarılmasına kadar pek çok hedef yer alıyor. Ekonomistler ise bu hedefleri temennilerle dolu olarak değerlendirdi.

Türkiye'de bugün açıklanan Orta Vadeli Program'da enflasyonun tek haneye indirilmesinden, büyümenin yüzde 5'e çıkarılmasına kadar pek çok hedef yer alıyor. Peki, ekonomistler bu hedefleri nasıl değerlendirdi ' Türkiye'de ekonominin 2024, 2025 ve 2026 yılları için yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Beştepe'de düzenlenen toplantı ile kamuoyuna açıklandı. OVP'de 2026 yılında enflasyonun tek haneye indirilmesinden, kişi başına düşen milli gelirin 14 bin 855 dolara çıkarılması, ihracatın 300 milyar doların üzerine, büyümenin ise 2026 yılında yüzde 5'e çıkarılması gibi pek çok hedef yer alıyor.

Peki, ekonomistler uzun süredir kamuoyuna açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'da yer alan hedefleri nasıl değerlendirdi?

Eğilmez: OVP'nin her tarafı temennilerle dolu

OVP ile ilgili X adlı sosyal medya platformundan açıklama yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Mesela OVP'ye göre TÜFE'nin 2023 sonunda yüzde 65 olması, 2024 sonunda yüzde 33'e düşmesi bekleniyor. Mantıklı bir hedef. İyi hoş da bu ne olacak da 65'den 33'e düşecek? Bu düşerken büyüme ve işsizlik olumsuz etkilenince ne gibi önlemler alınacak? Sıkı para ve maliye politikası uygulayacağız da düşecek demekle program olmaz. Faizi ne yapacaksınız ve ne zaman yapacaksınız? Bunu yazmadan ve taahhüt etmeden yazılanlar program olmaz, temenni olur. OVP'nin her tarafı bu tür temennilerle dolu" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist-yazar Uğur Gürses ise OVP'nin "en yumuşak karnının bütçe" olduğuna dikkat çekti.

Gürses, sosyal medya hesabından "Deprem harcamaları hariç bütçe açığını GSYH'nın yüzde 3.9'u olarak hesaplıyorum. Yerel seçimden geçecek bir Türkiye için bu oldukça iyimser. Hükümetin tahmin ettiği haliyle bile 2.6 trilyon bütçe açığının finansmanı bu negatif reel faizlerle nasıl olacak merak ediyorum?" değerlendirmesi yaptı.

Mustafa Sönmez: Tel tel dökülüyor

Ekonomist Mustafa Sönmez ise "Bütçe açığı büyürken enflasyon nasıl düşecek? Faiz politikası? cızzz! Bakalım yabancılar yutar mı? Sanmam… Tel tel dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Ekonomü Bölümü Öğretim Üyes, Prof. Dr. Selva Demiralp sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "3+ sene içinde enflasyon %65'ten alınıp %8.5'e düşecekse bunu potansiyelin altına bile inmeyecek bir büyüme ile gerçekleştirmek nasıl mümkün olacak?" sorusunu yöneltti.

Hayri Kozanoğlu: OVP bütünlemeye kaldı

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise OVP'deki hedeflerin tutturulmasının ancak dış borçlanmayla mümkün olacağı değerlendirmesinde bulundu. Kozanoğlu, "OVP bütünlemeye kaldı. Geçmesi de zor görünüyor!" yorumu yaptı.

Akademisyen ve programcı Doç. Dr Oğuz Demir de "OVP ile ilgili bir şey söylemek için önce OVP'de yapılacağı söylenen işlerin yapıldığını, bu işlerin sonuç verdiğini görmek gerekir. Aksi boşa umutlanmaktır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" demişti.

DW/BÖ,TY

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