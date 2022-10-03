Ekonomistler, 24 Yılın Zirvesine Yükselen Enflasyonu Değerlendirdi: 'Cumhuriyet Tarihinin En Apansız Enflasyon Rekorunu Kırmak, Epistemolojik...

Ekonomist ve iktisatçılar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı, 24 yılın zirvesine oturan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “99 yıllık Cumhuriyet tarihinin en apansız enflasyonu, 2. Dünya Savaşı’nda yaşanmıştı. Rekoru kırmak, epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş” dedi.

Ekonomist ve iktisatçılar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı, 24 yılın zirvesine oturan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "99 yıllık Cumhuriyet tarihinin en apansız enflasyonu, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı. Rekoru kırmak, epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş" dedi.

TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK hesaplamalarına göre; TÜFE aylık yüzde 3,08 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 83,45'e çıktı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 150'yi aştı.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erinc Yeldan, iktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, ekonomist Evren Devrim Zelyut ve ekonomist Selçuk Geçer, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İktisatçı ve ekonomistlerin AKP'nin ekonomi politikalarını da eleştiren değerlendirmeleri şöyle:

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN APANSIZ ENFLASYON REKORUNU KIRMAK, EPİSTEMOLOJİK HETERODOKS NÖRO EKONOMİ MODELİNE NASİPMİŞ"

Prof. Dr. Hakan Kara: 99 yıllık Cumhuriyet tarihinin en apansız enflasyonu, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı. Rekoru kırmak, epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş.

"EMİR KOMUTA ALTINDA RASGELE PARA POLİTİKASINA DEVAM"

Prof. Dr. Erinc Yeldan: Enflasyon oranı, Merkez Bankası'nın para politikasına Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı tarafından yapılan açık müdahaleler ve izleyen rasgele tasarımlar sonucunda 3 ay içinde yüzde 17'den önce yüzde 50'lere, sonra da 80'lere fırladı ve o düzeyde kaldı. Bir senedir hala neyin analizi? TÜİK fiyat istatistiklerinde epistemolojik kopuş: Eylül ayında yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 83, üretici fiyatları yüzde 151 artmış. Emir komuta altında rasgele para politikasına devam.

"EKLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Mahfi Eğilmez: TÜİK, yıllık enflasyonu (TÜFE) yüzde 83,45 olarak açıkladı. Ekleyecek bir şey yok.

"AKP PARA BASIP SEÇİM EKONOMİSİ YAPACAK, ÜFE 200'Ü AŞACAK"

Evren Devrim Zelyut: AKP, ülkeyi adım adım iktisadi yıkıma götürüyor. Üretici fiyatlarında korkunç bir artış var ve bu yıl başında baz etkisiyle bile geri gelmeyecek, çünkü kur arttıkça şirket maliyetleri artıyor. Hazır ol Türk halkı! AKP para basıp seçim ekonomisi yapacak, ÜFE 200'ü aşacak.

"BU, KUL HAKKI DEĞİL DE NEDİR"

Ekonomist Selçuk Geçer: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; eylül ayında tüketici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 83,45 arttı. Bu, kul hakkı değil de nedir?