Ekonomist Mustafa Aşkın: Gram altında 9.500 seviyelerini görebiliriz

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel ekonomiyi de doğrudan etkiledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ons ve gram altın sert yükseliş kaydederken Kapalıçarşı'da fiyatlar tarihi seviyelere yaklaştı. Spot altın yüzde 1,9 artışla 5 bin 364 dolara yükseldi. Gram altın fiyatları ise yüzde 1,98 primle 7 bin 598 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 8120 TL'ye yükseldi. Piyasalarda risk algısının yükseldiğini vurgulayan ekonomistler, önümüzdeki günlerde volatilitenin artabileceği uyarısında bulunuyor.

"SALDIRILARIN HAFTA SONU OLMASI BİLİNÇLİ BİR TERCİH"

Mustafa Aşkın, saldırıların hafta sonuna denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirterek, bu tercihin piyasalarda daha güçlü bir psikolojik etki yaratmayı hedeflediğini söyledi. Küresel piyasalar kapalıyken atılan bu adımların, haftanın ilk işlem gününde sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Aşkın, yatırımcıların panik yerine soğukkanlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"GRAM ALTINDA 9.500 CİVARLARINI GÖREBİLİRİZ"

Altın fiyatlarındaki yükselişin yalnızca kısa vadeli bir tepki olmayabileceğini ifade eden Aşkın, jeopolitik risklerin kalıcı hâle gelmesi durumunda yeni rekorların görülebileceğini söyledi. Gram altın için 9.500 TL seviyesinin masada olduğunu belirten Aşkın, alım-satım yapılacak noktaların çok iyi belirlenmesi gerektiğini, özellikle kaldıraçlı işlemlerden kaçınılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"GÜMÜŞ, ALTINDAN DAHA SERT DALGALANABİLİR"

Aşkın, sadece altının değil gümüşün de bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Gümüşün, altına kıyasla daha sert ve ani fiyat hareketleri yapabildiğini söyleyen Aşkın, kısa vadeli kazanç arayışında olan yatırımcıların bu yüksek oynaklık riskini mutlaka hesaba katması gerektiğini ifade etti.