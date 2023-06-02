Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor

Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in rolü belirginleşiyor. Ekonomiye genel stratejiden ayrıntılı politikalara kadar liderlik edecek olan Şimşek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini bir arada yürütecek. Ekonomi ile ilgili tüm bürokratların seçim ve atamasını Şimşek yapacak.

Haberler.com / ÖZEL HABER Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in rolü ile ilgili detaylar kulislerde gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimşek, ekonomi ile ilgili tüm konularda son sözü söyleyen isim olacak. Bu, hem genel ekonomik stratejiyi belirleme hem de ayrıntılı politikaların yürütülmesinde önemli bir rol oynama anlamına geliyor.

İKİ GÖREVİ BİRDEN YÜRÜTECEK

Ayrıca Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.

EKONOMİDE ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI VAR

Yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının hedefi, reel ve rasyonel bir yönetim olacak. Bu da, ekonomik büyüme ve istikrarı sağlamanın yanı sıra, enflasyon kontrolü ve döviz kurlarının yönetilmesi gibi önemli konuların ele alınmasını içeriyor.

ATAMALARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Şimşek'in, Merkez Bankası, Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları ve kamu bankalarındaki atamalarda birinci derecede belirleyici olacağı ifade edildi. Bu durum, ekonomi yönetiminin daha etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

YÜKSEK MİKTARLARDA YATIRIM BEKLENİYOR

Mehmet Şimşek'in ekonomiye liderlik etmesinin yaratacağı güven ortamı sayesinde, yurtdışından yüksek miktarda yatırım akışı bekleniyor. Bu gelişmenin, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli bir ivme kazandırması ve finansal istikrarını güçlendirmesi bekleniyor. Bu yatırımların, istihdam olanaklarını artıracağı ve genel ekonomik aktiviteyi canlandıracağı da öngörülüyor.