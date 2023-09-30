Haberler ›› Ekonomi ›› Ekonomik Güven Endeksi Eylül Ayında Arttı

Ekonomik Güven Endeksi Eylül Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında ekonomik güven endeksi Ağustos ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 5,1 oranında artış gösterdi.