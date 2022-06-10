Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek - Haberler

Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren yeni ekonomi adımlarını birer birer duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir açıklama yapan Bakan Nebati, yabancı yatırımcı için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini söyledi. Bakan Nebati, "Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide atılacak yeni adımlar kapsamında bir açıklama daha yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini ifade etti.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.
Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."
Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.
1- Faiz Swapları:
- Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı
- Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı
- Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar
- Vadeli (Forward) Swaplar
- Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar
2- Para (Döviz) Swapları:
- Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
- Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
3- Diğer Swap türleri:
- Para (Döviz) opsiyon swapları
- Geçişli Swaplar
- Birleşik geçişli swaplar
- İkili para swapları