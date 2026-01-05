Haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında lojistik altyapının geliştirilmesi, demir yolu-liman bağlantıları ve jeotermal enerji potansiyeli gibi konular detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca tarım sektöründeki gelişmeler ve tarımsal desteklerin etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Bugün yapılan toplantıda; lojistik altyapının geliştirilmesi ve demir yolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi