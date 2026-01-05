Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonuçlandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Bugün yapılan toplantıda; lojistik altyapının geliştirilmesi ve demir yolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi