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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Giresun'da Toplandı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen EKK toplantısında sanayide üretim, rekabet, ihracat ve iş gücü piyasası konularında tedbirler değerlendirilecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri ile iş gücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları değerlendirilecek.

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Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
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