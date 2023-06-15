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Ekonomi artık onlara emanet! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ilk toplantıda kameralara böyle yansıdı

Ekonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısı için bugün bir araya geldi. Külliye'deki toplantıda enflasyonla mücadele ele alınırken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantının en dikkat çeken isimleri oldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ekonomiye ilişkim tüm bakanlıkların ve kurumların başkanları da katıldı.

Ekonomi artık onlara emanet! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ilk toplantıda kameralara böyle yansıdı

ŞİMŞEK VE ERKAN DA TOPLANTIDA

Katılanların arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Tüm gözler ise ekonomide dümene geçen Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'daydı.

Ekonomi artık onlara emanet! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ilk toplantıda kameralara böyle yansıdı

ENFLASYONLA MÜCADELE GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz toplantının ardından açıklama yapacak.

Ekonomi artık onlara emanet! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ilk toplantıda kameralara böyle yansıdı

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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