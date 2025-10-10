EKK, Ekonomik Reformları ve Hedefleri Belirledi

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu'nca (EKK), "Para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" açıklaması yapıldı.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekonomimizin önümüzdeki üç yılına yön verecek Orta Vadeli Program'ı (2026-2028) eylül ayında kamuoyuyla paylaştık. Bu program, son iki yılda uyguladığımız politikaların devamı niteliğindedir. Temel hedeflerimiz; makroekonomik ve finansal istikrarı daha da güçlendirmek, mali disiplini korumak, enflasyonu tek haneye indirmek, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmaktır. Böylece dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilecek ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır. Bu doğrultuda; para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" ifadelerine yer verildi.

'KÜRESEL TİCARETTEKİ GÜCÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dünya ticaretindeki politika belirsizlikleri ve artan korumacı eğilimlerin, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "Uyguladığımız ihracat odaklı politikalar, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlar sayesinde ülkemizin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1,07 seviyesine ulaşmıştır. İhracatçılarımızı desteklemek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Türk Eximbank'ın sermayesi artırılmış, günlük reeskont kredi limitleri yükseltilmiş, reeskont kredi faiz maliyeti düşürülmüş ve döviz cinsinden reeskont kredileri yeniden kullandırılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkanlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla ülkemizin küresel ticaretteki gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz" denildi.

'REFORM ADIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

İş gücü piyasasında olumlu seyrin sürdüğünün vurgulanan açıklamada, "İşsizlik oranı 28 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Bu olumlu görünümü iş gücü piyasasının geneline yaymak, iş gücüne katılımı artırmak ve beceri uyumunu güçlendirmek amacıyla yapısal reform adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, genç nüfusun yetkinliklerini geliştirmeye yönelik başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim sisteminin kalitesini ve iş gücüyle uyumunu güçlendirecek politikalara devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİME DAHA FAZLA ODAKLANMAMIZ KAÇINILMAZ'

EKK'da ele alınan temel hususlar ise şu şekilde sıralandı:

"Potansiyel iş gücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmeye, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmeye ve nitelikli istihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitim çalışmaları ve ilave öneriler görüşülmüştür. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alınmıştır. İhracattaki son dönem gelişmeleri ve Türk Eximbank'ın ihracat destekleri değerlendirilmiştir. 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir Türkiye için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanmamız kaçınılmazdır. Küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışı sağlayacak, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından olan istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."