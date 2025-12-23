Haberler

Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi serasını gezdi

Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, Toygarlı Mahallesi'ndeki ejder meyvesi serasını ziyaret ederek üreticiden bilgi aldı ve tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda denetimlerin süreceğini duyurdu.

Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi üretilen bir serayı ziyaret etti.

Oktay, Toygarlı Mahallesi'ndeki serayı gezerek üreticiden bilgi aldı.

Tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında olduklarını belirten Oktay, denetim ve bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

