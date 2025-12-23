Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, ejder meyvesi serasını gezdi
Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Oktay, Toygarlı Mahallesi'ndeki ejder meyvesi serasını ziyaret ederek üreticiden bilgi aldı ve tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda denetimlerin süreceğini duyurdu.
Tarımsal üretimin her aşamasında üreticinin yanında olduklarını belirten Oktay, denetim ve bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Ekonomi