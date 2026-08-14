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EİDS onaylı ilanlara sosyal medya izni: Emlakçılara maliyet avantajı

EİDS onaylı ilanlara sosyal medya izni: Emlakçılara maliyet avantajı
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Ticaret Bakanlığı, EİDS onaylı ilanların sosyal medyada paylaşılmasına izin verdi. Gayrimenkul danışmanı Erkan Büyükarslan, bu kararın ilan sitelerinin yüksek ücretlerine alternatif oluşturduğunu ve sektöre kolaylık sağladığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yasal düzenlemesi yapılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) onaylı ilanların sosyal medya platformlarında paylaşılmasına izin verilmesini değerlendiren gayrimenkul danışmanı Erkan Büyükarslan, ilan sitelerindeki yüksek paket fiyatlarına dikkat çekerek karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gelişen dijital pazarlama yöntemleriyle birlikte emlak ve otomotiv sektöründe ilan paylaşım mecraları genişliyor. Ticaret Bakanlığı'nın EİDS kapsamında verdiği yeni izinle birlikte, yetki doğrulaması yapılmış ilanların fotoğraf ve detayları sosyal medya hesapları üzerinden de serbestçe paylaşılabilecek. Böylece emlak danışmanları ve sektör temsilcileri, yüksek maliyetli ilan portallarına bağımlı kalmadan geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükarslan, düzenlemenin sektör temsilcilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

"Sadece ilan sitelerine bağlı değil, sosyal medyada da paylaşarak herkese ulaşım sağlayabiliyoruz"

Ticaret Bakanlığı'nın izin kararıyla birlikte sosyal medyanın emlakçılar için güçlü bir alternatif haline geldiğini söyleyen Erkan Büyükarslan, "Bugün açıklanan yasayla Ticaret Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu izin çıktı. Sosyal medyada ilan paylaşımlarımız, fotoğraflı paylaşımlar serbest bırakıldı. EİDS onaylı ilanlarımızı sosyal medyalarda artık paylaşmaya başlayabileceğiz. Sadece ilan sitelerine bağlı değil, sosyal medyada da paylaşarak herkese ulaşım sağlayabiliyoruz" dedi.

"İlan sitelerinin ücretleri dükkan kiralarından fazla"

Sektörde hizmet veren ilan portallarının yüksek ücret politikalarına da değinen Büyükarslan, sosyal medya izninin bu maliyet yükünü hafifleteceğini vurgulayarak, "Malum biliyorsunuz ki ilan sitelerinin ücretleri bayağı bir yüksek fiyatla. Şu anda onun karşılığında diğer sosyal medyalarda paylaşım hakkımız doğmuştur. İlan paketlerinin hepsi değişiyor. Yani sonuçta paylaştığımız üç tane ilan sitesi var, ilan sitelerinin hepsinin fiyat farklılıkları var. Tabi ki fahiş fiyatlar da var, dükkan kiralarından fazla fiyat farkları var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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