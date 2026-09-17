EGİAD VE DEGİAD’dan bölgesel iş birliği ve ticaret hamlesi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirdiği programda, üretimde dönüşümden yeni ticari bağlantılara uzanan kapsamlı bir iş birliği ağı oluşturdu.

EGİAD, üyelerinin yeni pazarlara ve iş birliklerine erişimini desteklemek, bölgesel ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve üretimde dönüşüm modellerini yerinde incelemek amacıyla Denizli'de bir program gerçekleştirdi. EGİAD İş Geliştirme Komisyonu organizasyonuyla DEGİAD ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında Denizli Model Fabrika ziyaret edilirken, ardından DEGİAD iş birliğiyle 'EGİAD-DEGİAD Ticaret Köprüsü Buluşması' gerçekleştirildi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, yönetim kurulu üyeleri ve EGİAD üyelerinden oluşan heyetin katıldığı program; üretimde verimlilik ve dijital dönüşüm uygulamalarının incelenmesinden sektörler arası yeni ticari bağlantıların kurulmasına kadar uzanan çok yönlü bir iş geliştirme platformuna dönüştü.

Üretimde dönüşüm Model Fabrika'da incelendi

Denizli programının ilk bölümünde EGİAD heyeti, Denizli Sanayi Odası öncülüğünde faaliyet gösteren Denizli Model Fabrika'yı ziyaret etti. İşletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla yalın üretim, dijital dönüşüm, süreç optimizasyonu ve operasyonel mükemmellik alanlarında uygulamalı çalışmalar yürüten merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Ziyarette; üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, kaynakların etkin kullanımı, dijital teknolojilerin üretime entegrasyonu ve işletmelerin dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yerinde incelendi.

EGİAD'ın dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü birlikte ele alan 'Üçüz Dönüşüm' vizyonuyla da örtüşen ziyarette, özellikle KOBİ'lerin değişen rekabet şartlarına uyum sağlamasında verimlilik, teknoloji ve yetkinlik gelişiminin taşıdığı önem değerlendirildi.

EGİAD ile DEGİAD arasında ticaret köprüsü

Programın ikinci bölümünde ise EGİAD ve DEGİAD üyeleri ticaret köprüsü buluşmasında bir araya geldi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren genç iş insanları arasında yeni ticari bağlantılar kurulması, mevcut iş ağlarının genişletilmesi, deneyim paylaşımının artırılması ve geleceğe dönük ortaklıkların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı.

"Kartvizit değil, fırsat ve güven ağı kuruyoruz"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Denizli programının üretimde dönüşüm ile iş geliştirmeyi aynı çatı altında buluşturduğuna dikkat çekerek, bölgesel iş birliklerinin yeni dönemde daha stratejik bir önem kazandığını ifade etti. Özhelvacı, "İş dünyasında rekabet artık yalnızca şirketlerin kendi kapasiteleri üzerinden şekillenmiyor. Bilgiye, teknolojiye, doğru iş ortaklarına ve güçlü ağlara erişebilmek rekabet gücünün temel unsurları arasında yer alıyor. Denizli Model Fabrika ziyaretimizde üretimde verimlilik ve dönüşümün somut uygulamalarını görürken, Ticaret Köprüsü'nde bu dönüşümün en önemli tamamlayıcılarından biri olan iş birliği kültürünü güçlendirdik. EGİAD Ticaret Köprüsü'nü hiçbir zaman yalnızca kartvizitlerin değiş tokuş edildiği bir networking etkinliği olarak görmedik. Burada esas hedefimiz; birbirini tanıyan, birbirine güvenen, birlikte iş geliştiren ve bölgesel ekonomiye değer oluşturan sürdürülebilir bir iş ağı oluşturmak" dedi.

Ege Bölgesi'nin güçlü üretim altyapısının kentler ve kurumlar arasındaki iş birlikleriyle daha yüksek bir ekonomik değere dönüştürülebileceğini belirten Özhelvacı, "İzmir ve Denizli, farklı sektörel yetkinlikleri ve girişimci iş dünyasıyla birbirini tamamlayan iki önemli üretim ve ticaret merkezi. Bu potansiyeli ortak akıl ve güçlü bağlantılarla harekete geçirdiğimizde yalnızca şirketlerimizin değil, bölgemizin rekabet gücünü de artırabiliriz. Genç iş insanlarının birbirleriyle daha fazla temas ettiği, birlikte üretip yatırım yaptığı ve yeni pazarlara birlikte açıldığı bir Ege ekonomisinin çok daha güçlü olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Bölgesel dayanışma yeni fırsatların kapısını açıyor"

DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Sözkesen de genç iş insanları arasında kurulan güçlü bağların bölgesel ekonomik gelişim açısından önem taşıdığını belirterek, EGİAD ve DEGİAD arasındaki iş birliğinin farklı sektörler arasında yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti. Sözkesen, ortak akıl ve dayanışma kültürüyle gerçekleştirilen bu tür buluşmaların genç iş dünyasının etkileşimini artırırken, kentler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sunduğunu vurguladı.

EGİAD ve DEGİAD arasında uzun yıllara dayanan işbirliğine vurgu

Hakan Urhan ise kurumlar arası iş birliklerinin uzun yıllara dayandığını hatırlatarak, bölgesel kalkınmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli itici gücünün kurulacak işbirliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Networking oturumunda katılımcılar şirketlerini, faaliyet alanlarını, sundukları ürün ve hizmetleri ve iş birliği beklentilerini paylaşma fırsatı buldu. Birebir görüşmelerle devam eden buluşmada farklı sektörlerin birbirleriyle temas kurması sağlanarak yeni ticari bağlantıların ve potansiyel iş birliklerinin temelleri atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı