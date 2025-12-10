Haberler

EGİAD Ticaret Köprüsü EGİFED iş birliği ile gerçekleşti

EGİAD Ticaret Köprüsü EGİFED iş birliği ile gerçekleşti
Güncelleme:
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİFED iş birliğiyle düzenlenen Ticaret Köprüsü etkinliği, iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurulmasına ve bölgesel ekonominin canlanmasına katkı sağladı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) iş birliğiyle düzenlenen EGİAD Ticaret Köprüsü, 11. kez iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin en güçlü networking platformlarından biri olmayı sürdürdü. İş dünyasının en temel beklentilerinden olan iş ağlarını geliştirme hedefi doğrultusunda hayata geçirilen organizasyon, yaklaşık 70 iş insanının katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Bugüne kadar binin üzerinde iş insanını buluşturarak yeni iş bağlantılarının kurulmasına, ticari iş birliklerinin doğmasına ve iletişim kanallarının güçlenmesine katkı sağlayan EGİAD Ticaret Köprüsü, bölgesel ekonomiye dinamizm kazandıran örnek etkinlikler arasında yer almaya devam ediyor.

EGİAD, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 900'ün üzerinde üyesi bu üyelerin 3 bin 500 şirketinin temsiliyle, bölge ekonomisinin önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Dernek, üyelerinin iş hayatındaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen eğitimler, ticaret köprüleri, uluslararası misyon gezileri ve sektörel etkinliklerle iş dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu yıl gerçekleştirilen buluşmada, EGİFED çatısı altında yer alan Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, Manisa, Nazilli, Erdek ve Bergama GİAD temsilcileri de üyeleriyle birlikte etkinlikte yer aldı. 9 derneği tek çatı altında buluşturan EGİFED'in bu bütünleştirici yapısı, genç iş dünyası için güçlü bir sinerji alanı oluşturdu.

İş birliği ve dayanışma vurgusu

Tarihi ve kültürel mirasıyla özel bir atmosfer sunan EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Tarihi Portekiz Sinagogu'nda gerçekleştirilen etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ile EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Kaan Özhelvacı konuşmasında, Ticaret Köprüsü'nün EGİAD için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

"EGİAD Ticaret Köprüsü; üyelerimizin birbirini daha yakından tanımasını, potansiyel iş birliklerinin gelişmesini ve yeni ticari bağların kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Bu etkinlik yalnızca kartvizit değişiminden ibaret değil; Ege Bölgesi'nin üretim, hizmet ve ticaret gücünü aynı ortamda buluşturan stratejik bir platformdur. İş dünyasının hızla dönüşen dinamikleri içinde güçlü ilişki ağlarına sahip olmanın rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Bu buluşmanın hem üyelerimizin gelişimine hem de bölge ekonomisine canlılık kazandıracağına inanıyorum."

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, federasyonun bölgesel bütünleşmedeki rolünü hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"EGİFED, 9 dernek ve bin 500'ü aşkın üyesiyle Ege'nin genç iş dünyasını ortak bir vizyon etrafında birleştiren güçlü bir çatı kuruluşudur. Farklı sektörlerdeki birikimleri bütünleştirerek ortak aklı büyüten bir yapıya sahibiz. EGİAD Ticaret Köprüsü'nün 11. buluşması, EGİAD ve EGİFED iş birliği ile örgütlü güç ve dayanışmanın bölgesel ticarette nasıl yeni açılımlar oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu."

Networking'e yoğun ilgi

Etkinliğin moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Eroğlu üstlendi. Katılımcılar, networking oturumunda firma tanıtımlarını paylaşarak faaliyet alanlarını anlattı; muhtemel iş birliklerine yönelik temaslarda bulundu. Etkinlik kapsamında çok sayıda yeni ticari bağlantı kurulurken, EGİAD'ın üyelerine sunduğu sosyal sermayeyi güçlendirme misyonu bir kez daha gözler önüne serildi.

Güvene dayalı bir iş birliği kültürü

Geleneksel hale gelen EGİAD Ticaret Köprüsü buluşmaları, yalnızca yeni ticari fırsatlar oluşturmakla kalmıyor; genç iş insanları arasında güvene dayalı, uzun soluklu bir iş birliği kültürünün gelişmesine de zemin hazırlıyor. - İZMİR

