EGİAD'tan Sanayi ve Sürdürülebilirlik Temalı Buluşma

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sanayi dünyasının nabzını tutan geleneksel Sanayi Konseyi buluşması, Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu öncülüğünde düzenlendi. Deniz kıyısında gün batımının eşlik ettiği etkinlik, 35 kişilik seçkin bir sanayici grubu bir araya getirdi.

EGİAD, üyeleriyle üretimde sürdürülebilirliğe, inovasyona ve stratejik dönüşüme odaklanan etkinliklerle, İzmir sanayisinin geleceğini şekillendirmeye kararlılıkla devam ediyor. EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sanayi alanında faaliyet gösteren üyelerin katılım sağladığı organizasyon, yazın sıcak atmosferiyle birleşerek yeni fikirlerin ve iş birliklerinin doğmasına zemin hazırladı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, üretimin geleceğine dair stratejik yol haritaları tartışıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, sanayinin Türkiye ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek EGİAD'ın bu alandaki kararlılığını şu sözlerle vurguladı: "EGİAD olarak, kararlılıkla odaklandığımız sanayi sektörünü bir kez daha gündeme taşıyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, bir ülkenin kalkınma öyküsü fabrikalarında, üretim hatlarında, inovasyona dayalı süreçlerde yazılır. Sanayi, istihdamın, ihracatın, teknolojik ilerlemenin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır. EGİAD olarak, sanayicilerimizin sesi olmaya ve çözüm arayışlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. EGİAD, yalnızca bugünün değil, yarının da iş dünyasını inşa etme iddiasıyla hareket ediyor. Biz burada sadece bugünü konuşmuyoruz; aynı zamanda geleceğin rekabet koşullarına nasıl hazırlanacağımızı, hangi becerilere ve dönüşümlere ihtiyaç duyduğumuzu da tartışıyoruz. Bu nedenle bu etkinliği yalnızca bir yaz buluşması olarak değil, stratejik dönüşüm sürecimize ışık tutan, eğitimden teknolojiye, insan kaynağından sektörel vizyona kadar pek çok başlığın ele alındığı bir akşam olarak tasarladık"

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Çıraklık Okulu" panelinde, genç iş gücünün sanayiye kazandırılmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı. EGİAD Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Murat Özbek'in moderasyonunu yaptığı panelin konuşmacıları arasında Can Atik - Atik Metal, Selin Baysak Altan - Terbay ve Ece Elbirlik Ürkmez - İnci Holding yer aldı. Ardından, Skymod Kurucusu Oltan Dere ile İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede tarafından sunulan "Sanayide Yapay Zekayı Nasıl Kullanmamalıyız?" başlıklı sunumla, yapay zeka uygulamalarındaki gelişmelere dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu.

Gün batımı eşliğinde gerçekleştirilen ve yemek programı ile tamamlanan toplantıda üretimde sürdürülebilirlik, inovasyon ve stratejik dönüşüm başlıkları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu. - İZMİR