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EGİAD'dan KKTC ile İşbirliği Vurgusu

EGİAD'dan KKTC ile İşbirliği Vurgusu
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EGİAD, iş dünyasının uluslararasılaşması ve dış pazarlara açılması amacıyla 'Kıbrıs ile İş Yapmak Semineri' düzenleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ticaret ve işbirliği fırsatlarını gündeme getirdi. Seminerde, KKTC'nin ekonomik kalkınması ve yatırım fırsatları üzerinde duruldu.

Üyelerinin ve onların temsil ettiği şirketlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı faaliyetler düzenleyen EGİAD, iş dünyasının uluslararasılaşması ve dış pazarlara açılması, bu sayede rekabet avantajı ve daha güçlü bir marka imajı yakalamaları hedefiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu'nu ağırladı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmasıyla başlayan "Kıbrıs ile İş Yapmak Semineri" iş dünyasının yoğun katılımıyla zoom üzerinden gerçekleşti. Günümüzde farklı ülkelerle ticaret yapabilmenin her geçen gün büyük önem kazandığını dile getiren Yelkenbiçer, şirketlerin sadece yerel piyasalara odaklanmasının, uzun vadeli büyüme ve rekabetçilik açısından ciddi bir dezavantaj oluşturduğuna dikkat çekerek, "Küresel pazarlara açılmak, firmaların sürdürülebilir büyüme sağlaması ve uluslararası başarı elde etmesi için vazgeçilmez bir gereklilik haline geldi. Uluslararası piyasalarda varlık göstermek, şirketlere farklı rekabet şartlarına uyum sağlama şansı tanıyor. Bu süreç, firmaların daha çevik, yenilikçi ve hızlı hareket edebilen organizasyonlar inşa etmelerine imkan sağlıyor. Küreselleşme, yalnızca bir büyüme planı değil, aynı zamanda işletmenin gelecekte sürdürülebilirliğini garanti altına alan bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. Uluslararası pazarlarda rekabet etmek, aynı zamanda şirketleri daha inovatif olmaya zorlayan bir unsur. Farklı kültürlerin, pazar dinamiklerinin ve tüketici beklentilerinin anlaşılması, yeni ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Dış pazarlara açılan firmalar genellikle daha fazla Ar-Ge yatırımı yapıyor ve bu da hem kendi ülkelerine hem de dünya ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Dış pazarlara açılmakta liderlik eden üyelerin, aynı zamanda, şehrin ve ülkenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, Türk ve Kıbrıs Türk halkları arasında var olan güçlü tarihi ve kültürel, din, dil, ırk birliği bağlarından yola çıkarak gerçekleşen toplantının ilişkilere güçlü ve yapıcı bir şekilde yansıyacağını belirterek, "Ülkemiz ile KKTC, birbirlerinin her alandaki çıkar ve haklarını koruyan, gözeten ve ilerletmek için gerekli her türlü desteği sağlayan doğal müttefiklerdir. Bu anlamda ülkemiz, KKTC ve Kıbrıs Türklerini her alanda dünyaya bağlayan tek köprü olma konumundadır. Ülke olarak, KKTC'nin ekonomik olarak kalkınmasına büyük önem vermekte ve KKTC'nin altyapısını geliştirmesine destek olmaya çalışmaktayız" diye konuştu.

Ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin de her geçen yıl gelişmekte olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2015 ile 2021 yılları arasında ortalama 1,2 milyar dolar iken 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 2,2 ve 2,5 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. KKTC, tarihi ve kültürel zenginlikleri, güzel plajları ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde stratejik bir konuma sahip olan KKTC dış ticaret ve lojistik açısından da avantaj sağlamaktadır. KKTC'de iş insanlarımız için önemli iş ve yatırım fırsatları oluştuğunu görmekteyiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil girişimcilere tanıdığı avantajlar nedeniyle de değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Akdeniz ile Ticaret ve Yatırım Köprüsü olan KKTC'ne yatırımcılarımızı davet etmek isterim. Maliyet düşüklüğü avantajlarıyla önemli bir destinasyona sahibiz. Turizm, eğitim, yatçılık, marinacılık, tarım başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yapılabilir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ise, ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan yatırımların artırılması ve yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "KKTC, ihracata yönelik sanayileri tercih etme yaklaşımını benimsemiştir. Yatırım politikası, mal ve hizmetlerin ihracına yöneliktir. Modern teknoloji, teknik bilgi, yeni üretim tekniklerinin KKTC'ne transferini kolaylaştıran ve en fazla katma değer sağlayacak projelere öncelik verilmektedir. Yatırımcılar tarafından önerilen her proje kendi değerleri üzerinden dikkate alınmaktadır. Yabancı ve yerel firmalar arasında ortak girişim şeklindeki yatırımların etkin bir şekilde desteklendiği KKTC'nde yabancı yatırımcılara mülkiyet haklarının tam olarak korunmasını da içeren pek çok avantaj ve teşvikler sunulmaktadır. KKTC'de, özel mülkiyet haklarının vatandaşlar ve yabancı uyruklular arasında hiçbir fark gözetilmeden garanti edilmesi, Anayasa ile güvence altına alınmıştır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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