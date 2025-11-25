Haberler

EGİAD'dan İtalya ile İş Yapmak Semineri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İtalya ile iş yapma fırsatlarını artırmak amacıyla izlenen stratejiler kapsamında bir seminer düzenledi. Etkinlik, Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek ve dış ticaret kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında "İtalya ile İş Yapmak" başlıklı seminer düzenledi.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği iş birliğinde, EGİAD merkezinde tertip edilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Türkiye-İtalya ekonomik ilişkilerinin güçlü ve sürdürülebilir bir yapı sunduğunu vurgulayarak, "İtalya, Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisindeki en önemli ticaret ortaklarından biridir. 2024 yılı itibarıyla 28 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, iki ülke arasında güçlü ve çok boyutlu bir ekonomik ilişkiye işaret etmektedir. Otomotiv, makine-teçhizat, tekstil, beyaz eşya ve elektrikli cihazlar ihracatımızda öne çıkarken; İtalya'dan motorlu taşıtlar, endüstriyel makineler, kimyasallar ve moda ürünleri ithal ediyoruz. Bu derinleşen yapı, iş birliği için güçlü bir zemin oluşturmaktadır" dedi.

Ortak sanayi kültürü, KOBİ ekosistemi ve Akdeniz geleneği güçlü bir bağ kuruyor

Özhelvacı, iki ülke arasındaki üretim kültürünün yakınlığına da dikkat çekerek, "Türkiye ve İtalya, orta-yüksek teknolojili sanayi yapıları, güçlü KOBİ ekosistemleri ve ortak Akdeniz ticaret geleneği ile birbirini doğal olarak tamamlayan iki ülkedir. Makine ve otomasyon teknolojileri, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, gıda teknolojileri ve tasarım odaklı sektörler Türk iş dünyası için önemli fırsatlar barındırmaktadır" diye konuştu.

Uluslararasılaşma artık bir tercih değil, zorunluluktur

EGİAD'ın uluslararasılaşma vizyonuna değinen Özhelvacı, genç iş adamlarının yalnızca ulusal pazarlarda değil, uluslararası ölçekte de güçlü bir aktör haline gelmesinin artık bir tercih değil; zorunluluk olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "EGİAD olarak; dış ticaret elçilerimiz, uluslararası ilişkiler komisyonumuz, iş heyetlerimiz ve ülke bazlı seminerlerimizle bu sürece güçlü destek sunuyoruz." dedi. Konuşmasında konuşmacılara teşekkür eden Özhelvacı, İtalya ile iş ilişkilerinin gelişmesinde sunulan katkıları şu sözlerle ifade etti: "Sayın Uğur Barkan'ın hem önceki dönem başkanlık görevleri hem de EGİAD İtalya Dış Ticaret Elçisi olarak yürüttüğü çalışmalar son derece değerlidir. Sayın Pietro Alba ve Sayın Eren Alpar'ın iki ülke iş dünyası arasındaki köprüleri güçlendirmesi büyük önem taşımaktadır."

Ege'den Avrupa'ya uzanacak yeni iş birliklerinin tohumları atıldı

Özhelvacı, "Bugün burada yalnızca bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiyoruz; Ege'den Avrupa'ya uzanacak yeni iş birliklerinin temelini atıyoruz. Bu etkinliğin üyelerimize İtalya ile iş yapma süreçlerinde önemli bir perspektif kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi ve EGİAD ile İtalyan Ticaret Odası temsilcileri arasında yeni iş birliği fırsatlarına yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, EGİAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Başkanı ve EGİAD İtalya Dış Ticaret Elçisi Uğur Barkan, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, Genel Sekreter Eren Alpar'ın yanı sıra Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Güven Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Programın moderasyonunu Aslı Güven Şahin üstlendi. - İZMİR

