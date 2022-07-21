Egeli yaş sebze ve meyve ihracatçıları, yılın ilk yarısını değerlendirdi

Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) bağlı yaş sebze ve meyve ihracatçıları, 2022'nin ilk 6 ayına ilişkin ihracat rakamlarını düzenledikleri toplantıda değerlendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Balçova'da bir otelde düzenlenen toplantıda, EİB'li yaş sebze ve meyve ihracatçılarının bu yılki hedefinin 1 milyar 300 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yaş meyve sebze ve mamuller ihracatında en fazla ihracat yapılan ülkelerin 93 milyon dolarla Almanya, 87 milyon dolarla ABD ve 65 milyon dolarla Rusya olduğunu belirten Uçak, şöyle konuştu:

"Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri ihracatımız 2022 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde artışla 551 milyon dolara yükseldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılı 1 milyar 182 milyon dolar ihracat ile kapatmıştık. 6 aylık artış ivmemizi devam ettirdiğimiz takdirde bu yılın sonunda ihracatımızı 1 milyar 300 milyon dolara, Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023 sonunda ise ihracatımızı bir buçuk milyar dolara taşıyabileceğimizi düşünüyorum."

Uçak, EİB olarak 20-22 Ekim'de Antalya'da üçüncü kez düzenlenecek Interfresh Fuarı'na da katılım sağlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Türkiye'nin tarımına ve ihracatına önemli katkılar sunan bir kent olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen ihracat rakamlarında bir önceki yıla göre artışın sevindirici olduğunu belirten Özen, şöyle konuştu:

"Üç unsurun en kısa sürede bitmesi temennimiz. Bir tanesi bütün dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu iki yıldır etkisi altına almış olduğu maalesef Kovid-19 salgını. Tekrar vakaların artış gösteriyor olması endişelendirici bir tablo.. Bir tanesi küresel iklimsel değişikliğe uyum ve adaptasyon sağlanma noktasında üreticilerimizin olsun veya bu sektörün içerisindeki bütün paydaşlarımızın tarımsal suyumuzu daha tasarruflu kullanma noktasından bilinçlenme. Üçüncüsü de hemen yanı başımızda gerçekten ülkemizin tarımsal sektörünü olumsuz etkileyen Rusya - Ukrayna arasındaki savaşının bir an evvel sonlanması. Ülkemiz tarımı ve dünya tarımı için olumlu katkılar sağlayacak diye düşünüyorum."

ANTEXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer, 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya'da üçüncü kez Interfresh Fuarı'nı düzenleyeceklerini, Kovid-19 salgının ardından ilk kez sektörle bir araya geleceklerini söyledi.

Avrupa'dan üç, Rusya'dan ve Orta Doğu'dan 2'şer market zincirinin fuara katılacağını belirten Özer, "160 farklı alıcıyı, halciyi, tüccarı davet ettik ve bunlar teyidini verdi. Bunun da toplamı 16 ülkeye tekabül ediyormuş. 16 ülkeden yaklaşık 160 kişi bugün itibarıyla kayıtlandı. Bunlar sektörün direkt alıcıları fuarda stant açan firmalarla buluşacak." ifadelerini kullandı.