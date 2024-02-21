Ege Teknoparkları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Tasarım Teknokent, bölgedeki teknokentler arasındaki iş birliklerini güçlendirmek ve bölgesel gelişimi hızlandırmak amacıyla Manisa Teknopark ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Teknoparkları Koordinasyon Toplantısına katılım sağladı.

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan Kütahya Tasarım Teknokent, Aydın Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Afyon-Uşak-Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir Bilimpark, Manisa Teknokent, Muğla Teknopark ve Denizli Pamukkale Teknokent gibi teknoparklar arasındaki iş birliği potansiyelinin artırılması için bu toplantının düzenlenmesine karar verildi.

Toplantının ana gündem maddelerinden birisi teknokentlerin ortak yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirilmesiydi. Geçmiş dönemde gerçekleştirilen iş birlikleri üzerine yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan başarılar ve deneyim paylaşımları öne çıktı. Ortak projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra başarı hikayelerinin de paylaşıldığı toplantıda, katılımcılara ilham verici örnekler sunuldu.

Teknopark yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı toplantının önemli bir bölümünde teknoparkların karşılaştığı sorunlar ele alındı. Özellikle mali konuların üzerinde durulan oturumda Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz tarafından yapılan sunum dikkat çekti.

Prof. Dr. Ersan Öz sunumunda, teknokentlerin ekonomik sürdürülebilirlikleri için yaşadıkları mali sorunları detaylı olarak ele aldı ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sundu. Ayrıca diğer katılımcılardan destek isteyerek konuya duyarlılık göstermelerini talep etti.

Toplantıda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da hazır bulundu.

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Genel Müdür Yardımcısı ve DPÜ TTO A.Ş. Koordinatörü Doç. Dr. Durmuş Özdemir ve İdari Direktör Yunus Emre Telli de toplantıya katılım sağladı.

Toplantının en önemli sonuçlarından birisi ise, "bireysel başarı yerine bölgesel başarı" vurgusuydu. Toplantının tüm katılımcıları tarafından kabul edilen bu düşünce doğrultusunda gelecekteki çalışmalarda daha fazla iş birliği yapılması gerektiği vurgulanarak ortak projelerdeki sinerjinin artırılacağı belirtildi.

Bir sonraki toplantının Kütahya Tasarım Tenknokent'in ev sahipliginde düzenleneceği açıklandı. Toplantı katılımcıların toplu hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.

Bu kritik toplantının ardından Ege Bölgesi'ndeki teknoparkların daha da güçlenerek bölgenin inovasyon ve teknoloji alanında lider konumunu sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA