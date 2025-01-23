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EGE Genç İş İnsanları Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

EGE Genç İş İnsanları Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi
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EGE Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) genel kurul toplantısında Alp Avni Yelkenbiçer başkan seçildi. Toplantıda, bölgenin ekonomik potansiyeli ve genç iş insanlarının girişimciliği teşvik etme hedefleri ön plana çıktı.

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (EGİFED) genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu belirlendi. Bin 500'ü aşkın üyesiyle bölgenin en geniş tabanlı genç iş insanları ağı olan EGİFED'in başkanlığına Alp Avni Yelkenbiçer seçildi.

EGİFED merkezinde düzenlenen genel kurul toplantısına EGİFED'e bağlı 8 dernekten temsilciler ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Bin 500'ü aşkın üyesiyle bölgenin en geniş tabanlı genç iş insanları ağı olan EGİFED Genel Kurulu'nda, derneklerin dayanışma ve iş birliği ile bölgesel kalkınmaya olan katkısının daha da artırılması gerektiği vurgulandı. Ege'nin tarım, sanayi ve turizmdeki güçlü altyapısını daha ileriye taşımak için ortak projeler geliştirilmesi, inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi, bölge ekonomisinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmada kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair iş dünyasının görüşleri paylaşılırken, bölgenin sanayi, tarım, turizm ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerdeki potansiyelinin altı çizildi. Özellikle KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve yeşil dönüşüm hedefleri, bölgesel kalkınmayı güçlendirecek stratejiler arasında ön plana çıktı.

Yeni yönetim kurulu belirlendi

EGİFED'in yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda, EGİFED Başkanlığına Alp Avni Yelkenbiçer seçilirken, başkan vekillikleri görevine EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mert Kurşun, Manisa Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Güngör Serdar Bozyaka, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen getirildi.

Ege Bölgesi'nin güçlü ekonomik potansiyelini ortaya koyacağız

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Bu kıymetli görev, yalnızca bireysel bir onur değil, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin güçlü ekonomik potansiyelini ortaya koymak ve iş dünyamızın dinamizmini artırmak adına önemli bir sorumluluktur. Sizlerin güveni ve desteğiyle, bölge ekonomimizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. EGİFED çatısı altında, iş dünyası olarak yenilikçi ve vizyoner adımlarla bölgesel kalkınmaya katkı sunmak, genç iş insanlarımızın sesini daha güçlü duyurmak ve girişimciliği teşvik etmek en önemli önceliklerimizden biri olacaktır. Sizlerin katkı ve iş birliğiyle bu hedeflerimizi başarıyla gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır. Destekleriniz için teşekkür eder, ortak işbirliği ve çalışmalarda daha güçlü bir Ege Ekonomisi inşa etmekten büyük onur duyacağımı belirtmek isterim." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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