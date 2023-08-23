Ege'de Balıkçılar Sezon Hazırlıklarını Tamamlıyor

İzmir Güzelbahçe'deki limanda 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar, yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. Teknelerin bakımı ve boyama işlemleri devam ederken, balıkçılar bol balık tutarak vatandaşa ucuz balık yedirmeyi hedefliyor. Ege bölgesinde sardalya ve hamsi gibi balıkların verimli olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak sezon için son hazırlıklarını yapıyor.

İzmir Güzelbahçe'deki limanda 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaklaşan av sezonu öncesi hummalı çalışmalar yürütüyor.

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği bölgedeki balıkçı barınaklarında, denizin işçileri mavi sulara açılmak için gün sayıyor.

Uzun süre denizde kalacak teknelerin motor bakımlarında sona gelinirken boyama işlemleri de devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde yüzlerce metre ağ onaran işçiler, av sezonunun yaklaşması nedeniyle daha hızlı çalışıyor.

"Amacımız vatandaşa balığı ucuza yedirmek"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, AA muhabirine, av sezonu biter bitmez kısa bir tatilin ardından karada mesailerinin başladığını söyledi.

Ege'de ve İzmir'de balıkçıların hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

" Ege'de arkadaşlarımız çok büyük ümitlerle balıkçılığa başlayacak. Geçen sene diyorduk ki 'Karadeniz'de çok palamut olacak, balıkçıların yüzü gülecek' ve oldu da ama bu sene Karadeniz'de bunu diyemiyoruz. 20 günden beridir Karadeniz'de bütün arkadaşlarla görüştüm, balıkçılık pek olmayacak gibi. Marmara'da biraz hamsi gözüküyor ama Ege balıkçılık için de çok verimli bir bölge olduğu için Ege'de sezon iyi olacak gibi gözüküyor. Yani Ege'nin sardalyası, hamsisi ve diğer balıkları iyi olacak."

Aksoy, akaryakıt fiyatlarının balık fiyatlarını etkileyeceğini belirterek, "İnşallah bol balık tutarız da biraz da balık ucuzlar. Amacımız vatandaşa balığı ucuza yedirmek. İnşallah bol balık tutarak balığı ucuz yedirebiliriz." dedi.

"Allah sağlık sıhhat, balık camiasına bol kazanç versin"

Ağ onaran işçilerden Dinçer Tonguç ise balık sezonu bittikten sonra onarım işlerinin başladığını dile getirdi.

Sezona başlayacakları için heyecanlı olduklarını anlatan Tonguç, "Allah nasip ederse haftaya perşembe günü bütün kayıklar vira bismillah diyecek. Çoğu kayıkta zaten işler bitti. Birkaç gün sonra tayfalar gelir, ufak tefek işlerimiz kaldı. Allah nasip ederse kazasız belasız hazırız, hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki Allah sağlık sıhhat, bütün balıkçı camiasına bol kazanç versin." ifadelerini kullandı.

Zeki Cankatar da yevmiyeyle bölgede ağları onardığını, sezonun yaklaşmasıyla iş yoğunluklarının arttığını aktardı.

"Sardalya fazla olacak"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının ekosistemi olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Özellikle kıyı bölgelerde su sıcaklığındaki yüksek artışın balıkların belli başlı göçlerini engelleyebilecek ya da yönünü değiştirebilecek seviyelere ulaştığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Hem balıkçılardan aldığımız bilgiler hem de bizim gördüğümüz kadarıyla hamsinin bu sene biraz daha düşük kalacağına dair bilgiler var. Ege'ye baktığımız zaman özellikle bu bölge, İzmir Körfezi ve civarı çok ciddi bir izole bölge diyebiliriz. Burada sardalyanın fazla olacağına dair bilgiler var. Tabii bunları da sezon başladığında göreceğiz. Kıyı bölgelerde özellikle alglerin artışı, planktonlarla çoğalışından dolayı sardalya ve bunun gibi türlerde belli oranda verimin artması söz konusu. Umarım herkes için bereketli, güzel, verimli bir sezon geçer."

Balıkçılardan yasa dışı avcılığa karşı duyarlı olmalarını isteyen Aydın, balıkçılığı etkileyen su kriterleri olumsuz etkilenmeye başladığında bunun halk sağlığı sorunu ve gıda sıkıntısını da getireceğini söyledi.