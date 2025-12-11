Ege Bölgesi'nin Kasım Ayındaki İhracat Kaybı 270 Milyon Dolar Oldu

(İZMİR) - Ege Bölgesi'nin ihracatı kasım ayında yüzde 7,3'lük kayıpla 3,7 milyar dolardan 3,4 milyar dolara geriledi. Ege Bölgesi'nin kasım ayında ihracattaki kaybı 2024 yılı kasım ayına göre 270 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı Kasım Ayı Faaliyet İlleri İhracat İstatistiklerini açıkladı. Kasım ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,2'lik artışla 22 milyar 236 milyon dolardan 22 milyar 718 milyon dolara ilerlerken, Ege Bölgesi'nin ihracat performansı Türkiye ile ayrıştı. Bu ayrışmada en büyük etken; Ege Bölgesi'nin ihracatına en çok katkı sağlayan İzmir, Manisa ve Denizli'nin kasım ayı ihracat performansının, 2024 yılı kasım ayına göre ekside kalması oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi'nin 11 aylık ihracatı yüzde 1'lik artışla 39,5 milyar dolardan 39,9 milyar dolara ilerledi.

Kasım ayında İzmir'in ihracatı yüzde 11 düştü

İzmir, kasım ayında 1 milyar 763 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2024 yılı kasım ayındaki 1 milyar 974 milyon dolarlık ihracat rakamının yüzde 11 gerisinde kaldı. İzmir'in 11 aylık ihracatı 21 milyar 611 milyon dolarla 2024 yılının aynı dönemini tekrarladı ve Türkiye genelinde İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sıradaki yerini korudu. İzmir, Ege Bölgesi ihracatından yüzde 54 pay aldı.

Manisa'nın ihracatı kasımda yüzde 9,3, 11 ayda yüzde 3 düştü

Ege Bölgesi'nde İzmir'i takibini sürdüren Manisa, kasım ayında 608 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Manisa'nın ihracatı kasım ayında yüzde 9,3 azaldı. Manisa'nın ihracatı 11 aylık dilimde ise; yüzde 3'lük kayıpla 6 milyar 985 milyon dolardan 6 milyar 778 milyon dolara indi.

Denizli'nin ihracatına kasım ayında kayıp

Ege Bölgesi'nde en çok ihracat yapan üçüncü il konumundaki Denizli, kasım ayını 359,6 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı. Denizli, 2024 yılı kasım ayındaki 366,4 milyon dolarlık ihracat seviyesinin yüzde 1,8 uzağına düştü. Denizli kasım ayında ihracatta kayıp yaşasa da 11 aylık dönemde yüzde 5,4'lük ihracat artışıyla 3 milyar 895 milyon dolardan 4 milyar 106 milyon dolara ilerledi.

Balıkesir 2025 yılı sonunda 2,5 milyar doları aşacak

Balıkesir, kasım ayında ihracatını yüzde 1,5'lik artışla 230 milyon dolardan 233 milyon dolara çıkarırken, 11 aylık dönemde yüzde 2,7'lik ihracat gelişimiyle 2 milyar 234 milyon dolardan 2 milyar 294 milyon dolara yükseldi. Balıkesir'in 2025 yılı sonunda 2,5 milyar doların üzerinde dövizi Türkiye'ye kazandırması bekleniyor.

Aydın'ın ihracatı kasımda düştü, 11 ayda artıda

Kasım ayında hanesine 176 milyon dolarlık ihracat yazan Aydın, yüzde 3,3'lük düşüşe engel olamadı. Aydın, 2025 yılının ocak – kasım döneminde yüzde 5'lik ihracat artışıyla 1 milyar 746 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı.

Muğla, Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni oldu

Kasım ayında ihracatını 10 milyon dolarlık artışla 109 milyon dolardan 119 milyon dolara çıkaran su ürünleri ihracatının Türkiye lideri Muğla, yüzde 9'luk ihracat artış hızıyla Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. Muğla, 11 aylık dönemde ihracatını yüzde 8,5'lik artışla 100 milyon dolar arttırdı ve 1 milyar 271 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştı.

Kütahya 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak içim 2026'yı bekleyecek

Kütahya kasım ayında 78,3 milyon dolar ihracat yaparken, 2024 yılı kasım ayındaki 81,9 milyon dolarlık ihracatının yüzde 4,3 gerisinde kaldı. Kütahya 11 aylık dönemde ihracatını yüzde 2,7'lik artışla 858 milyon dolardan 881 milyon dolara taşısa da ihracatta 1 milyar doları aşma hedefinin 2026 yılına kaldığı bir görüntü ortaya koydu.

Afyonkarahisar, Ege Bölgesi'nde 2025 yılında ihracatını çift haneli artıran tek il

Afyonkarahisar'ın ihracatı kasım ayında yüzde 7'lik artışla 46,7 milyon dolardan 50 milyon dolara çıktı. Afyonkarahisar 11 aylık dönemde yüzde 21,6'lık ihracat artışıyla 633 milyon dolardan 770 milyon dolara çıktı ve 11 aylık süreçte ihracatını çift haneli artırabilen tek Ege Bölgesi ili oldu.

Uşak'ın iki aylık rekortmenliğini Muğla sonlandırdı

Eylül ve ekim aylarında Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni olan Uşak'ın rekortmenliğini kasım ayında Muğla sonlandırdı. Uşak, kasım ayında yüzde 8,4'lük artışla ihracatını 40,9 milyon dolardan 44,4 milyon dolara ilerletti ancak ihracat artış hızında Muğla'dan sonra ikinci sıraya yerleşti. Uşak'ın 11 aylık ihracatı yüzde 4,7'lik artışla 406,8 milyon dolardan 425,7 milyon dolara yükseldi.

Eskinazi: "2026 yılı dünyada fırsatlar barındırıyor ıskalamayalım"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Kasım 2025 döneminde 52,4 olarak gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Eskinazi, ihraç pazarlarında iyileşmenin sürmesine karşın Türk ihracatçılarının, Türk ekonomisinin kendi dinamiklerinden dolayı ihraç pazarlarında rekabet edemediğini savundu.

Türkiye'nin ihracatını otomotiv, savunma sanayi sektörleriyle paritenin ayakta tuttuğuna dikkati çeken Eskinazi, "İhracat iklim endeksinde son iki ayın verileri, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek düzeyinde yer alıyor. En büyük 10 ihracat pazarımızın sekizinde ekonomik aktivite büyüme kaydederken bizim ihracatımız yüzde 7 azalıyor. Hükümetin bu verileri doğru okuyarak hareket etmesi gerekiyor. 3 yıldır enflasyonun çok gerisinde kalan döviz kurlarıyla rekabetçi olmamız mümkün değil. Talebin canlanmaya başladığı süreçte Türk ihracatçısı maliyet baskısından kurtarıldığı takdirde 2026 yılında ihracatta toparlanma yılı olabilir, aksi takdirde olumsuz tablo daha da derinleşir" uyarısında bulundu.